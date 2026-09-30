Frisina Gioiellerie, arrivano ‘gli sconti del secolo’ per celebrare i 100 anni di storia

Cent’anni di storia, di passione e di legami costruiti nel tempo. Proseguono le iniziative, nell’anno del centenario, per Frisina Gioiellerie, questa volta, l’appuntamento è interamente rivolto ai clienti. Arrivano “Gli sconti del secolo”, una serie di promozioni pensate per accompagnare questa particolare ricorrenza dell’attività nata nel 1926.

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Per tutto il mese di ottobre e novembre, nelle sedi di Reggio Calabria e Oppido Mamertina, sarà possibile usufruire di condizioni speciali su una selezione di gioielli firmati Chantecler, Salvini e Dodo, tre brand prestigiosi con cui la Gioielleria Frisina collabora ormai da anni.

Un’iniziativa straordinaria, resa possibile proprio dalla ricorrenza dei 100 anni.

Si tratta infatti di marchi che normalmente seguono politiche molto rigide rispetto alle campagne promozionali, ma un traguardo come questo rappresenta un’occasione speciale da condividere con chi, nel corso dei decenni, ha scelto Frisina Gioiellerie per celebrare i momenti più importanti della propria vita.

“Cent’anni non sono soltanto un numero, ma il racconto di una storia fatta di persone, incontri e fiducia. Dietro ogni gioiello che abbiamo venduto c’è un ricordo, una promessa, un’emozione vissuta insieme ai nostri clienti. A chi ci ha accompagnato in questo lungo viaggio va il nostro più grande grazie. A chi continua a sceglierci oggi e a chi entrerà domani nelle nostre gioiellerie vogliamo trasmettere gli stessi valori che hanno guidato la nostra famiglia dal 1926: passione, attenzione e amore per il nostro lavoro”, racconta Remo Frisina, titolare della Gioielleria Frisina.

Un anniversario che diventa quindi un momento di condivisione, un modo per ringraziare una comunità che ha accompagnato tre generazioni della famiglia Frisina e che ha contribuito a rendere la gioielleria un punto di riferimento nel territorio.

Gli “Sconti del secolo” rappresentano anche un’opportunità per iniziare a pensare ai regali delle prossime festività, scegliendo un gioiello prezioso con condizioni particolari e approfittando di una promozione legata a un evento irripetibile.

100 anni di storia, un’occasione da non perdere.

Vi aspettiamo in gioielleria.

Gioielleria Frisina — dal 1926, insieme a voi.

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