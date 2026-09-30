Nuova Igea, il Ds Castorina: ‘Ci sono stati degli errori, ma accettiamo il risultato del campo’

Ospite di “Casa Igea“, il Direttore Sportivo dei giallorossi Salvatore Castorina, il quale analizza la sconfitta della sua squadra contro la Reggina: “La squadra ha approciato alla gara con spessore e personalità, contro una Reggina ritenuta da tutti come candidata unica alla vittoria del nostro girone. Siamo soddisfatti, aumenta la nostra autostima e le certezze sul lavoro iniziato questa estate e il percorso che la proprietà ci ha chiesto di fare. La sconfitta? Ci sono stati degli errori che l’hanno determinata tra fuorigioco dati e non dati, ma accettiamo il risultato del campo, giudice supremo. Nei dilettanti non c’è la tecnologia che invece esiste nei professionisti e quindi arbitri e assistenti sono svantaggiati. Bisogna però capire che la serie D è ormai una categoria professionistica o quasi, sarebbe utile dotare anche la D di una tecnologia, si risolverebbe qualche problema in più. Ma pensiamo alla prossima gara per dimenticare in fretta questa sconfitta.

Il campionato sarà duro, ma se giochiamo così ci saranno delle grandi soddisfazioni, non è da tutti andare al Granillo e fare la partita per sessanta minuti, c’è un pò di rammarico per il risultato finale.

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Abbiamo costruito un organico completo, partendo dallo zoccolo duro così come richiesto dalla proprietà. Ritengo sia tra i più completi del girone e possiamo dare fastidio a chiunque. In cuor mio so dove possiamo arrivare, ma lo tengo per me. Le sensazioni sono positive, lo stiamo vedendo anche in campo“.