Nasce GEMA, a Reggio il nuovo centro dedicato alle persone: ascolto, formazione e inclusione

Un luogo aperto a famiglie, giovani e adulti in cui trovare supporto, orientamento e percorsi personalizzati per affrontare nuove sfide e costruire opportunità

Un luogo pensato per accogliere persone e famiglie, offrire orientamento e costruire percorsi personalizzati. È questa l’idea alla base di GEMA – Centro di Ascolto, Orientamento, Autonomia, Formazione e Inclusione, il nuovo spazio che apre le sue porte all’interno del coworking Grigioverde, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per il territorio.

Un progetto nato dall’intuizione di Martina Foti, con la volontà di creare un ambiente aperto e accessibile, capace di mettere al centro le persone e i loro bisogni. Non soltanto un luogo dove trovare informazioni e servizi, ma uno spazio in cui sentirsi accolti, ascoltati e accompagnati nella costruzione di nuove opportunità.

Un centro al servizio di persone, famiglie e comunità

GEMA propone una serie di attività e percorsi dedicati a bambini, giovani, adulti e famiglie, con servizi che spaziano dall’ascolto all’orientamento, dal supporto all’autonomia fino alla formazione e all’inclusione sociale e lavorativa.

Il Centro nasce per offrire un accompagnamento concreto nelle diverse fasi della vita, mettendo a disposizione strumenti, competenze e professionalità per affrontare esigenze personali, educative, sociali e professionali.

Tra i servizi attivi rientrano: ascolto e accoglienza; orientamento ai servizi e alle opportunità presenti sul territorio; percorsi per lo sviluppo dell’autonomia; attività formative; supporto all’inclusione sociale e lavorativa; consulenze e iniziative dedicate a persone e nuclei familiari.

Un coworking che diventa spazio di incontro e collaborazione

La scelta di inserire GEMA all’interno di un coworking Grigioverde non è casuale. L’obiettivo è creare un ambiente dinamico, dove possano incontrarsi persone, professionisti, associazioni, enti e realtà del territorio.

Un luogo in cui il valore del servizio si unisce alla forza della relazione: condividere esperienze, sviluppare competenze, creare nuove connessioni e trasformare i bisogni in possibilità.

GEMA vuole essere quindi molto più di un centro di ascolto. Uno spazio in cui costruire percorsi, favorire l’inclusione e accompagnare le persone verso una maggiore autonomia.

Chi è GEMA?

GEMA, però, non vuole essere soltanto una porta da aprire quando c’è un problema. L’idea di inclusione alla base del progetto è molto più ampia: significa creare occasioni per incontrarsi, imparare, partecipare, acquisire nuove competenze e sentirsi parte della comunità.

Per questo il Centro proporrà nel corso dell’anno eventi gratuiti e iniziative a pagamento, incontri, laboratori, momenti di formazione e attività dedicate a diverse fasce d’età, affrontando temi educativi, sociali e di vita quotidiana.

Una particolare attenzione sarà dedicata anche all’inclusione digitale, perché oggi saper utilizzare uno smartphone, accedere a un servizio online, gestire una mail, un documento o gli strumenti digitali della vita quotidiana significa anche poter essere più autonomi e partecipare pienamente alla società.

L’obiettivo è quindi fare di GEMA un luogo in cui entrare non soltanto per chiedere aiuto, ma anche per scoprire qualcosa, partecipare a un’iniziativa, conoscere altre persone, acquisire strumenti, proporre un’idea o semplicemente sentirsi parte di una rete.

Perché l’inclusione, nella visione di GEMA, non riguarda soltanto la disabilità o una situazione di fragilità: riguarda tutti. GEMA porta con sé anche una storia personale. Il nome nasce da Giovanni e Mattia, i figli di Martina Foti, e dall’idea di lasciare loro un’eredità che non sia economica, ma di valori: sapere che chiedere aiuto non è motivo di vergogna e che aiutare qualcuno non significa essere un eroe, ma riconoscersi semplicemente umani.

Sulle pagine dedicate sono disponibili tutti i dettagli sui servizi attivi e gli aggiornamenti sulle iniziative rivolte a famiglie, bambini, giovani e adulti con bisogni educativi, sociali e sanitari.

Per informazioni e contatti:

E-mail: gemainsieme@gmail.com

Telefono: 327.0336788