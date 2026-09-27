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Incidente mortale tra auto e moto sull’A2, muore 31enne

Inutili i soccorsi. Perde la vita un giovane imprenditore

27 Settembre 2026 - 06:47 | di Redazione

incidente corso matteotti

Incidente mortale, nel pomeriggio di ieri, lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo, all’altezza dello svincolo di Battipaglia.

Per cause ancora in corso, un’auto e una moto si sono scontrate violentemente mentre procedevano in direzione nord.

Inutili i tentativi da parte dei sanitari del 118 di salvare la vita al 31enne Gerardo Marcantuono a bordo del mezzo a due ruote, giovane imprenditore, residente nella zona Casarsa di Eboli. 

Disposta la chiusura temporanea dello svincolo di uscita dell’A2 a Battipaglia per i veicoli che viaggiano verso nord, con pesanti ripercussioni sulla circolazione, tra code e rallentamenti che stanno interessando l’arteria stradale. Accertamenti in corso, per far luce sulle cause e la dinamica del tragico accaduto.

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