Serie D: al Granillo il big match tra Reggina e Nuova Igea. Il programma della giornata e la classifica
Nell'anticipo del sabato il Licata vince nettamente in casa dell'Enna
27 Settembre 2026 - 00:38 | Redazione
La quinta giornata del campionato di serie D mette in evidenza lo scontro al Granillo tra la Reggina in testa alla classifica e la Nuova Igea che insegue a due punti. La Nissa, con il nuovo tecnico Moschella, ospita la Vibonese, mentre il reggino Misiti, sulla pamchina del Trapani, fa il suo esordio a Ragusa.
Il programma della giornata
Enna – Licata 0-3
A. Palermo – Milazzo
PraiaTortora – Gela
Nissa – Vibonese
Ragusa – Trapani
Reggina – Nuova Igea
Sambiase – Vigor Lamezia
Siracusa – Modica
Favara – Avola ore 16,00
La classifica
Reggina 12
Nuova Igea 10
Sambiase 10
Nissa 7
Vibonese 7
Milazzo 6
PraiaTortora 6
Avola 6
Licata 5
Favara 4
Modica 4
A. Palermo 4
Gela (-1) 3
Ragusa 2
Vigor Lamezia 2
Siracusa (-7) 1
Enna 1
Trapani (-5) -5
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie