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Serie D: al Granillo il big match tra Reggina e Nuova Igea. Il programma della giornata e la classifica

Nell'anticipo del sabato il Licata vince nettamente in casa dell'Enna

27 Settembre 2026 - 00:38 | Redazione

Reggina Marco Baldan

La quinta giornata del campionato di serie D mette in evidenza lo scontro al Granillo tra la Reggina in testa alla classifica e la Nuova Igea che insegue a due punti. La Nissa, con il nuovo tecnico Moschella, ospita la Vibonese, mentre il reggino Misiti, sulla pamchina del Trapani, fa il suo esordio a Ragusa.

Leggi anche

Il programma della giornata

Enna – Licata 0-3

A. Palermo – Milazzo

PraiaTortora – Gela

Nissa – Vibonese

Ragusa – Trapani

Reggina – Nuova Igea

Sambiase – Vigor Lamezia

Siracusa – Modica

Favara – Avola ore 16,00

Leggi anche

La classifica

Reggina 12

Nuova Igea 10

Sambiase 10

Nissa 7

Vibonese 7

Milazzo 6

PraiaTortora 6

Avola 6

Licata 5

Favara 4

Modica 4

A. Palermo 4

Gela (-1) 3

Ragusa 2

Vigor Lamezia 2

Siracusa (-7) 1

Enna 1

Trapani (-5) -5

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