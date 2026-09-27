Reggina-Nuova Igea, il Granillo si veste a festa: due ospiti speciali in tribuna

Sarà un Granillo da tutto esaurito quello che accoglierà la sfida al vertice tra Reggina e Nuova Igea Virtus. Sono attesi circa 7.500 spettatori per una gara che va oltre i tre punti in palio: è il primo vero confronto diretto di una stagione iniziata nel migliore dei modi per gli amaranto. L’entusiasmo è tornato protagonista tra i tifosi della Reggina. Dopo un avvio di campionato da protagonista, con quattro vittorie nelle prime quattro giornate, la squadra di mister Marchionni ha riacceso la passione della piazza, che ora guarda al futuro con rinnovate aspettative.

Leggi anche

A rendere ancora più speciale l’appuntamento ci saranno due ospiti d’eccezione, due calciatori che hanno scritto pagine importanti della storia amaranto: Fulvio Simonini e Simone Giacchetta. Simonini è legato indissolubilmente a uno dei momenti più emozionanti della storia della Reggina. Il suo nome è rimasto impresso nella memoria dei tifosi per il gol realizzato al suo esordio con la maglia amaranto, nel derby contro il Messina disputato al “Celeste“. Una rete decisiva che regalò una vittoria in trasferta nel derby più sentito e che lo trasformò immediatamente in un idolo della tifoseria.

Leggi anche

L’altro grande ex è Simone Giacchetta, protagonista di una delle cavalcate più memorabili della Reggina. Con la maglia amaranto ha vissuto il percorso dalla Serie C fino alla storica promozione in Serie A, diventando uno dei simboli di quella squadra capace di conquistare un traguardo mai raggiunto prima dal club. Per “Jack” quella di domenica sarà una giornata particolare: per la prima volta assisterà a una partita della Reggina da semplice spettatore, così ci ha riferito, sempre vicino a una maglia che ha rappresentato la parte più importante della sua carriera.

Due presenze che aggiungono ulteriore fascino a una sfida già molto attesa. Il Granillo è pronto a riabbracciare il suo pubblico e due dei protagonisti che hanno contribuito a costruire la storia amaranto.