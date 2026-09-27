Reggina-Nuova Igea: come e dove vedere la partita degli amaranto

La possibilità di seguire l'incontro anche per chi non sarà al Granillo

Cresce l’attesa per la sfida del Granillo tra la Reggina e la Nuova Igea Virtus. Ci sarà il tutto esaurito allo stadio per un match che vede di fronte la prima e la seconda in classifica.

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Come vedere la partita

E’ Reggina Channel a trasmettere le partite interne della squadra amaranto, la sezione che si trova all’interno del sito ufficiale della società e che basterà semplicemente cliccare per chi è già abbonato.

Pay-per-view della singola partita, per acquistare solo Reggina–Nuova Igea Virtus, inizio ore 15:00, nonché per i singoli eventi successivi, il prezzo è di 9,90 euro.