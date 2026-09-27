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Reggina-Nuova Igea: la probabile formazione amaranto. Marchionni ha parlato di dubbi

Il tecnico avrà anche Guida a disposizione, recuperato dopo l'infortunio

27 Settembre 2026 - 00:49 | Redazione

Reggina Cantalupa Marco Marchionni allenatore ()

Non ho mai avuto così tanti dubbi come questa volta“, ha dichiarato mister Marchionni in conferenza stampa, alla vigilia dell’incontro tra la Reggina e la Nuova Igea. Con il recupero di Guida si aggiungono altre soluzioni per la scelta dell’undici iniziale, anche se la sensazione è che il tecnico possa confermare l’undici visto in campo la scorsa settimana a Lamezia. In attacco potrebbe forse optare per l’inserimento di Rotulo alle spalle di Magrassi. Una ipotesi.

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La probabile formazione amaranto

REGGINA: Lagonigro; Fazio, Lancini, Baldan; Baggi, Abonckelet, Acquadro, Rossetti, Toscano; Jallow (Rotulo), Magrassi. All. Marchionni

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