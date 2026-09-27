Reggina-Nuova Igea: la probabile formazione amaranto. Marchionni ha parlato di dubbi

“Non ho mai avuto così tanti dubbi come questa volta“, ha dichiarato mister Marchionni in conferenza stampa, alla vigilia dell’incontro tra la Reggina e la Nuova Igea. Con il recupero di Guida si aggiungono altre soluzioni per la scelta dell’undici iniziale, anche se la sensazione è che il tecnico possa confermare l’undici visto in campo la scorsa settimana a Lamezia. In attacco potrebbe forse optare per l’inserimento di Rotulo alle spalle di Magrassi. Una ipotesi.

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La probabile formazione amaranto

REGGINA: Lagonigro; Fazio, Lancini, Baldan; Baggi, Abonckelet, Acquadro, Rossetti, Toscano; Jallow (Rotulo), Magrassi. All. Marchionni