Basket: la Dierre è prontissima alla Division M della Serie C Unica Calabria-Sicilia

I bianco-blu iniziano il campionato con una tosta trasferta sul campo della collaudata Virtus Trapani.

Si gioca in terra siciliana alle ore 18.30 di domenica 27.

In regia Marcone, Vozza e Pes. Confermati anche Petrovic e Miljanic con l’ucraino Batalskyi da non formato.. Grande ritorno in Calabria per Ljubo Misolic, ex Rende. Stefano Natalini,Luca Giorgino, il tiratore Indellicato,ed il giovanissimo Centofanti completano il roster affidato alla guida del campione d’Italia Under 19 Gold con Gallarate, Dario Lo Storto.

Trapani risponde con gli ingaggi dell’ex Viola e Rende Lazzari,il lungo cresciuto a Gela e Catanzaro, Fomba,le conferme di Svoboda,i due Genovese, Pace,Rizzo,Quartuccio e Gentile con il confermato Valerio Napoli alla guida.

Queste le 17 squadre iscritte: le calabresi Cestistica Gioiese e Dierre Reggio Calabria; il Basket Giarre, il Cus Palermo, l’Olympia Basket Comiso, la Virtus Trapani, lo Sport Club Gravina, la Svincolati Academy, la Nuova Pall. Marsala, l’Alfa Basket Catania, il Siracusa Basket, la Nova Basket, che hanno mantenuto la categoria lo scorso anno; l’Azzurra Pozzallo e il Basket Cefalù 1972 promossi dalla DR1; la PGS Sales Catania, il Castanea Basket Messina e i Ribera Knights.

Questa la formula: il campionato si articolerà su due fasi. La qualificazione è strutturata su un girone all’italiana, con gare d’andata e ritorno, con quattro turni infrasettimanali. Le prime otto squadre sono ammesse ai play-ff, al meglio delle tre gare, con quarti, semifinali e finale, con una promozione in Serie B2. La 9ª e la 10ª saranno salve.

Le squadre dal 13º al 16º posto accedono al primo turno play-out, al meglio delle tre gare: le due perdenti retrocedono in DR1. Le squadre all’11º e al 12º posto sono ammesse al secondo turno e ospitano in casa le due vincenti del primo turno. La 17ª retrocede direttamente.

Arbitrano i signori Giorgio Palazzolo di Partinico(Pa) e Marco Guzzardi di Palermo.Diretta social sulla pagina del club ospitante.