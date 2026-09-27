Redel Viola, parte la nuova avventura: a Treviglio il debutto in B Nazionale

Sipario pronto ad alzarsi sulla nuova avventura della Redel Viola, attesa oggi alle 17.00 al PalaFacchetti dal suggestivo e impegnativo banco di prova contro la TAV Treviglio per la prima giornata del campionato di Serie B Nazionale della LNP, Girone A.

Un appuntamento che segna il ritorno dei neroarancio su un palcoscenico di caratura nazionale, accompagnato dal grande entusiasmo della piazza e da un pieno di speranze per la stagione appena cominciata.

La nuova Viola di coach Carrea riparte da velocità e dinamismo

La squadra allestita per affrontare il torneo si presenta come un gruppo veloce, atletico e fortemente dinamico, con una batteria di esterni di qualità. Sebbene le caratteristiche dell’organico paghino forse qualcosa in termini di peso e stazza sotto canestro, il meticoloso lavoro di coach Michele Carrea punta a dare immediata solidità e continuità alla manovra reggina. Per il tecnico si tratterà peraltro di una sfida dal sapore speciale: Carrea conosce infatti alla perfezione l’ambiente brianzolo, avendo guidato Treviglio nella stagione 2021/2022 e nella prima parte di quella successiva.

Sul parquet i gradi di capitano saranno affidati al nuovo innesto Gabriele Romeo, chiamato a guidare con la sua esperienza la cabina di regia e lo spogliatoio neroarancio. Un assetto appena completato, considerato il recente addio dell’ala Maresca per il quale l’intervento della società non si è fatto attendere: individuato da poche ore il sostituto nell’ala grande classe ‘02 Soma Abati Touré. A Treviglio la palla a due metterà subito alla prova la fame e le ambizioni della Redel.

L’avversario: la nuova TAV Treviglio Brianza Basket

Dopo una stagione intensa, culminata con una cavalcata playoff da protagonisti che ha portato la squadra a un passo dalla finale, la TAV Treviglio Brianza Basket riparte con rinnovato entusiasmo per accendere la passione del PalaFacchetti. Alla guida tecnica, dopo la parentesi con Davide Villa, la società guidata dal presidente Paolo Luinetti e dal direttore sportivo Massimo Gritti ha affidato la panchina al nuovo coach Giacomo Cardelli, chiamato a dirigere un roster profondo, dinamico e ben bilanciato tra esperienza e gioventù.

Il punto fermo dello spogliatoio e simbolo indiscusso dei colori biancoverdi resta Davide Reati: l’esperto capitano si appresta a vivere la sua 14ª stagione a Treviglio, garantendo leadership e senso d’appartenenza. Sotto le plance spicca l’arrivo imponente di Jacopo Borra, “lo Squalo”, affiancato dallo straniero di riferimento per il reparto lunghi, lo sloveno Miha Muratović, dal confermato Pietro Agostini e dalla stazza fisica di Leonardo Cemmi.

In cabina di regia la TAV si affida alla visione e all’energia del play Lorenzo Pollini, mentre nel reparto esterni figurano l’estro del realizzatore Davide Buttiglione, il gradito ritorno al PalaFacchetti di Andrea Mazzucchelli e la conferma di Efe Odiphri, preziosissimo nel finale della scorsa stagione. A completare un organico competitivo e dalla forte identità territoriale ci sono le ali e i giovani prospetti Alessandro Carparelli, Fabio Pagnoncelli (in arrivo dalla Bluorobica) e Alessandro Dore. Una rosa ben strutturata con cui la TAV Treviglio punta ad essere ancora una volta grande protagonista del campionato.

Leggi anche

Gli arbitri e la diretta streaming

Arbitri della serata i signori Mattia De Rico di Venezia, Filippo Cavinato di Limena (PD), Marco Gavagnin di Venezia. La gara sarà trasmessa in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma della LNP.