Karate: Rebecca Pinto vince la medaglia di bronzo all’Open League

Si sono appena conclusi a Taranto i Giochi del Mediterraneo, che hanno visto l’Italia primeggiare in tante discipline sportive e che hanno acceso i riflettori sulla città pugliese, tornata subito protagonista dello sport con l’Open League di Karate, organizzato dalla FIJLKAM al PalaMazzola dal 26 al 27 settembre u.s.

Alla prestigiosa competizione nazionale non poteva mancare la Fortitudo 1903 di Reggio Calabria, presente con alcuni dei suoi atleti e ancora una volta capace di distinguersi.

A conquistare il podio, questa volta, è stata la giovanissima Rebecca Pinto, protagonista di un’ottima gara nella classe U14 e vincitrice di una meritata medaglia di bronzo. Un risultato importante per Rebecca, seguita durante la competizione dal tecnico Rossella Zoccali.

A rappresentare la Fortitudo 1903 a Taranto anche Michael Mollica, Campione d’Italia Juniores in carica, Marco Nucara, Antonino Cuzzocrea, Emanuel Veronese e Luca Di Marno.

Tutti gli atleti, pur non raggiungendo il podio, hanno disputato incontri di altissimo livello, dimostrando grandi capacità tecniche, carattere e determinazione, frutto dell’allenamento quotidiano diretto dai tecnici Rossella Zoccali ed Alessandra Benedetto.

La trasferta tarantina è stata anche un’importante occasione di crescita culturale e formativa. I ragazzi della Fortitudo 1903 sono stati infatti accompagnati dal Presidente Prof. Riccardo Partinico al Museo Archeologico Nazionale di Taranto, dove hanno avuto modo di conoscere da vicino lo straordinario patrimonio della città e, in particolare, di visitare la Tomba dell’Atleta di Taranto, datato V secolo a.C.

I prossimi impegni importanti della Fortitudo saranno l’Open League di Roma ed il Campionato Italiano Esordienti, in programma a novembre.