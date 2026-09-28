Si riaccende l’Accademia del Tempo Libero: al via il 27esimo anno sociale

È stato un pomeriggio di musica, emozioni e soprattutto di incontro quello con cui l’Accademia del Tempo Libero di Reggio Calabria ha inaugurato il suo 27esimo anno di attività sul territorio reggino.

Sabato 26 settembre, l’Auditorium Zanotti Bianco di via Melacrino ha accolto i soci dell’Accademia per il primo appuntamento di un nuovo anno sociale che si preannuncia ricco di iniziative, occasioni di condivisione e nuove esperienze.

A dare il benvenuto ai soci è stato il presidente Celestino Giovannini, che ha sottolineato il valore di un nuovo percorso che vuole continuare a custodire le vocazioni dell’Accademia, ma anche guardare avanti, lasciando spazio alle idee e alla partecipazione di chi ne fa parte. “Sarà un anno importante – ha detto Giovannini – in cui consolidare le vocazioni dell’Accademia, trampolino di lancio delle tante idee dei soci, ma anche saldo impegno civico e sociale nei confronti della città, questa bella città a cui il mondo del volontariato può e deve dare molto”.

Un pensiero che racchiude lo spirito con cui l’Accademia si appresta a vivere questo nuovo anno: un luogo nel quale le passioni personali possono trasformarsi in occasioni da condividere con gli altri, ma anche una realtà che vuole continuare a sentirsi parte della comunità e contribuire, attraverso la cultura, la socialità e il volontariato, alla vita della città.

A fare da filo conduttore della serata inaugurale è stata la musica, con un viaggio attraverso alcune delle più celebri colonne sonore della storia del cinema. Un percorso capace di attraversare epoche e generi diversi, dalle melodie più intime del cinema d’autore alle grandi orchestrazioni hollywoodiane, passando attraverso il fascino dei canti tradizionali e dei grandi capolavori pop. Musiche che, al di là delle immagini alle quali sono legate, hanno saputo diventare memoria, emozione e patrimonio condiviso per intere generazioni.

Ad accompagnare il pubblico in questo viaggio è stato il Complesso Bandistico dell’Associazione Culturale “Euterpe”, diretto dal M° Giuseppe Maira, con la partecipazione del soprano Claudia Vadalà. Un repertorio scelto per inaugurare il nuovo anno con leggerezza e intensità, nel segno di quella dimensione ludico-ricreativa oltre che culturale, che rappresenta una parte importante della proposta dell’Accademia.

Un inizio nel segno della musica e della voglia di stare insieme, che ha restituito pienamente lo spirito dell’Accademia: una realtà costruita nel tempo dalle persone che la vivono, dalle loro passioni, dalle idee e dalla voglia di continuare a fare comunità.

Tra i numerosi appuntamenti previsti nel corso del mese di ottobre particolarmente interessanti gli eventi del sabato:

Sabato 3 ottobre la serata sarà dedicata alla musica dal vivo con l’esibizione del Tango Quartet, composto da Totò Ielasi al basso, Gino Mattiani alla fisarmonica, Andrea Militano al pianoforte e Chiara Stella Capria al violino. L’evento musicale sarà arricchito anche da una performance di ballo.

Sabato 10 ottobre ospite dell’Accademia del Tempo Libero sarà Joe Pugliese con “Love for Music”

Sabato 17 ottobre è in programma un’intervista musicata con il gruppo degli Alternativi, accompagnata da una proiezione fotografica e da uno show cooking, con una sorpresa finale per tutti i partecipanti.

Sabato 24 ottobre andrà in scena lo spettacolo “Il Mito di Ulisse”, a cura del poeta Giovanni Suraci. Si tratta di un’opera teatrale e musicale con sceneggiatura e regia dello stesso Suraci, rappresentata dalla “Compagnia dei folli”, con la direzione artistica di Marina Neri e con la partecipazione del “Coro città di Villa San Giovanni”, diretto dal M° Giusj Santacaterina.

Sabato 31 ottobre lo spettacolo “Polvere di stelle… Varietà”, a cura del Gruppo Animazione.

Tutti gli eventi hanno inizio alle ore 18.