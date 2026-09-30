Incendio in un’abitazione a Palmi: fiamme durante lavori di rifacimento

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area con l’utilizzo dell’autoscala

Un incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi in un’abitazione situata nella zona Trodio di Palmi.

Secondo le prime informazioni, all’interno dell’immobile erano in corso alcuni lavori di rifacimento quando si sarebbe sviluppato il rogo. Le fiamme hanno interessato la parte superiore della struttura, con una densa colonna di fumo visibile anche a distanza.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area con l’utilizzo dell’autoscala.

Restano da chiarire le cause dell’incendio e l’eventuale entità dei danni riportati dall’abitazione. Non si registrano, al momento, informazioni su persone coinvolte.

Articolo in aggiornamento