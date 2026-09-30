Trapani-Reggina, sarà anche Jallow contro…Jallow

Trapani-Reggina, gara valida per la sesta giornata del girone I della serie D, si giocherà allo stadio Antonino Cardinale di Capaci (Palermo) domenica 4 ottobre ore 15.30. Gli amaranto puntano alla sesta vittoria consecutiva per mantenere la vetta della classifica, i granata hanno conquistato il primo successo stagionale dopo quattro sconfitte, grazie anche all’arrivo in panchina del tecnico reggino Giuseppe Misiti. E’ anche il confronto tra i due Jallow, per il Trapani è Lamin per la Reggina Sulayman.

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Lamin Jallow ha giocato la prima partita all’esordio, in quella pesante sconfitta interna contro la Vibonese che gli è costato anche il rosso e tre giornate di squalifica. Il suo rientro proprio domenica scorsa, con la prima firma in campionato e gol vittoria sul campo del Ragusa.

Sulayman Jallow è stato uno dei pezzi pregiati del mercato amaranto. Sta lavorando per migliorare la propria condizione fisica, non avendo svolto la preparazione estiva. Anche per lui una sola rete in campionato, nel 4-0 degli amaranto contro l’Avola. Domenica saranno avversari.