Reggina: settimana piena, tre gare delicatissime. Marchionni dovrà gestire uomini e forze

Sarà un’altra settimana da triplo impegno per la Reggina. Dopo il primo tour de force di inizio stagione, gli amaranto si preparano ad affrontare un nuovo trittico di gare ravvicinate, con una differenza sostanziale: questa volta, tra due partite di campionato, ci sarà anche l’appuntamento con la Coppa Italia.

Il calendario proporrà infatti un nuovo confronto con la Nuova Igea: dopo la sfida di campionato vinta al Granillo, la formazione amaranto ritroverà i siciliani in trasferta per il match di Coppa. Un impegno che si inserisce tra due gare di campionato particolarmente significative.

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Marchionni e la gestione del gruppo

A mister Marchionni spetterà il compito di dosare le energie e gestire al meglio le rotazioni. Un passaggio importante per una squadra che punta a mantenere alto il rendimento senza pagare dazio sul piano fisico. Il tecnico amaranto ha a disposizione una rosa ampia e con diverse alternative, un elemento che potrebbe rivelarsi determinante in una fase della stagione nella quale gli impegni iniziano a diventare più frequenti e ravvicinati. Resta da capire quale sarà il peso specifico attribuito alla Coppa Italia, anche se proprio Marchionni, nelle prime settimane della stagione, aveva sottolineato l’importanza della competizione e la volontà di affrontarla con la giusta mentalità.

Ottobre mese chiave per gli amaranto

Per la Reggina quello di ottobre sarà un mese particolarmente intenso e probabilmente indicativo per comprendere meglio le prospettive della stagione. Il primo appuntamento sarà domenica sul campo del Trapani, poi il viaggio a Barcellona Pozzo di Gotto per la sfida di Coppa Italia contro la Nuova Igea. A chiudere la settimana sarà il ritorno al Granillo contro la Vibonese, in un match che potrebbe rappresentare un ulteriore banco di prova davanti al pubblico amaranto.

Tre partite in pochi giorni, avversari importanti e la necessità di confermare quanto di buono mostrato in questo avvio di campionato: la Reggina entra nel primo vero snodo della stagione.