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Trapani, Misiti: ‘La Reggina? Nessuna paura, sarà una partita come le altre’

Il tecnico reggino punta a cancellare la penalizzazione

30 Settembre 2026 - 09:30 | Redazione

Pallone serie D calciatore

Ha rialzato la testa il Trapani dopo quattro sconfitte cosnecutive. Il presidente Antonini la settimana scorsa ha deciso di esonerare Aronica e tutto il suo staff, consegnando la squadra al reggino Giuseppe Misiti che all’esordio è riuscito ad espugnare il campo del Ragusa, conquistando i primi tre punti della stagione. Domenica i granata si troveranno di fronte la Reggina capolista, queste le dichiarazioni del tecnico sugli amaranto: “Puntiamo ad annullare la penalizzazione di cinque punti. Una vittoria ti può dare tranquillità e iniziare a lavorare con serenità. La Reggina? Sarà una partita come le altre, incontriamo una squadra con grande blasone, le sta vincendo tutte, ma rispetto per tutti e paura per nessuno“.

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