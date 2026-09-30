Trapani, Misiti: ‘La Reggina? Nessuna paura, sarà una partita come le altre’

Ha rialzato la testa il Trapani dopo quattro sconfitte cosnecutive. Il presidente Antonini la settimana scorsa ha deciso di esonerare Aronica e tutto il suo staff, consegnando la squadra al reggino Giuseppe Misiti che all’esordio è riuscito ad espugnare il campo del Ragusa, conquistando i primi tre punti della stagione. Domenica i granata si troveranno di fronte la Reggina capolista, queste le dichiarazioni del tecnico sugli amaranto: “Puntiamo ad annullare la penalizzazione di cinque punti. Una vittoria ti può dare tranquillità e iniziare a lavorare con serenità. La Reggina? Sarà una partita come le altre, incontriamo una squadra con grande blasone, le sta vincendo tutte, ma rispetto per tutti e paura per nessuno“.

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