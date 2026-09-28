Trapani: il reggino Misiti vince all’esordio, poi l’ammissione di Antonini sulla Reggina

Dopo quattro sconfitte consecutive, il Trapani con in panchina il reggino Misiti all’esordio, ha conosciuto la prima vittoria in questo campionato e ovviamente non sono mancate le dichiarazioni a fine gara del presidente Antonini: “Devo ammettere che vedendo la squadra oggi in campo, qualche colpa dei risultati precedenti è anche la mia. Dopo la Vibonese, dovevo capire che c’erano troppi elementi tossici, di cui ci siamo finalmente liberati, e non faccio minimamente riferimento all’amico Aronica, che semmai era vittima. Era impossibile fare anche un pareggio con certi personaggi. Oggi squadra ben messa in campo, complimenti a Misiti, allenatore molto competente e di categoria, sempre sul pezzo e con grande carattere, giocatori finalmente determinati e vittoria che ci ridà almeno la dignità che avevamo perso.

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Per ritornare ad essere una squadra ci calcio, abbiamo ora una sola possibilità, la partita di domenica con la Reggina. Sono certo che con questo nuovo Staff tra cui il bravo Spampinato ed il bravissimo e tenerissimo magazziniere Rosario, la ritrovata serenità, faremo una grande partita contro la squadra più forte della serie D di quest’anno”.

Lo scorso luglio il patron del Trapani aveva dichiarato: “Ci siamo. Squadra quasi pronta. Il bello che nessuno ha capito che giocatori stiamo prendendo. Meraviglioso. Prossima settimana ci sarà un presidente che annuncia 22 nuovi giocatori. Staff pronto. E saremo ovviamente i più forti. Altro che amaranto in salsa lotitiana…“.