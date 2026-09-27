City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Serie D: cinquina della Reggina, crollo della Nissa, vola il Sambiase. Risultati e classifica

Esordio vincente per il reggino Misiti con il Trapani, prossimo avversario degli amaranto

27 Settembre 2026 - 17:11 | Redazione

Reggina Cantalupa Giuliano Alma ()

E’ stata dura ma la Reggina ha superato anche l’ostacolo Nuova Igea al termine di una gara molto combattuta e contro un avversario ben organizzato portando a cinque le vittorie consecutive da inizio campionato. Il cambio in panchina non modifica l’andamento della Nissa, battuto in casa dalla Vibonese, esordio con vittoria per il reggino Misiti sulla panchina del Trapani prossimo avversario degli amaranto. Sambiase solo al secondo posto.

Leggi anche

I risultati della giornata

Enna – Licata 0-3

A. Palermo – Milazzo 3-0

PraiaTortora – Gela 1-0

Nissa – Vibonese 0-2

Ragusa – Trapani 0-1

Reggina – Nuova Igea 2-0

Sambiase – Vigor Lamezia 4-1

Siracusa – Modica 1-0

Favara – Avola 0-1

Leggi anche

La classifica

Reggina 15

Sambiase 13

Vibonese 10

Nuova Igea 10

PraiaTortora 9

Avola 9

Licata 8

A. Palermo 7

Nissa 7

Milazzo 6

Favara 4

Siracusa (-7) 4

Modica 4

Gela (-1) 3

Ragusa 2

Vigor Lamezia 2

Enna 1

Trapani (-5) -2

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

RegginaReggio Calabria Calcio
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?