Serie D: cinquina della Reggina, crollo della Nissa, vola il Sambiase. Risultati e classifica
Esordio vincente per il reggino Misiti con il Trapani, prossimo avversario degli amaranto
27 Settembre 2026 - 17:11 | Redazione
E’ stata dura ma la Reggina ha superato anche l’ostacolo Nuova Igea al termine di una gara molto combattuta e contro un avversario ben organizzato portando a cinque le vittorie consecutive da inizio campionato. Il cambio in panchina non modifica l’andamento della Nissa, battuto in casa dalla Vibonese, esordio con vittoria per il reggino Misiti sulla panchina del Trapani prossimo avversario degli amaranto. Sambiase solo al secondo posto.
I risultati della giornata
Enna – Licata 0-3
A. Palermo – Milazzo 3-0
PraiaTortora – Gela 1-0
Nissa – Vibonese 0-2
Ragusa – Trapani 0-1
Reggina – Nuova Igea 2-0
Sambiase – Vigor Lamezia 4-1
Siracusa – Modica 1-0
Favara – Avola 0-1
La classifica
Reggina 15
Sambiase 13
Vibonese 10
Nuova Igea 10
PraiaTortora 9
Avola 9
Licata 8
A. Palermo 7
Nissa 7
Milazzo 6
Favara 4
Siracusa (-7) 4
Modica 4
Gela (-1) 3
Ragusa 2
Vigor Lamezia 2
Enna 1
Trapani (-5) -2
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