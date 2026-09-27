Reggina: l’analisi di mister Marchionni, i problemi del primo tempo, la forza nel secondo. Poi su Toscano…

Le scelte di Marchionni a inizio gara sono molto simili a quelle viste la settimana scorsa contro la Vigor Lamezia, con l’eccezione rappresentata da Rotulo per Rossetti. Ma sono stati proprio gli inserimenti nella seconda parte di Rossetti e Alma a cambiare la capacità offensiva degli amaranto. Le sue dichiarazioni ai microfoni di radio Febea: “Bisogna fare i complimenti alla Nuova Igea, squadra che gioca al calcio e che ci ha messo in difficoltà, ma senza mai tirare in porta. Siamo riusciti a superare le difficoltà del loro palleggio. Nella seconda parte ci siamo presi quello che ci è mancato nella prima frazione. Siamo stati bravi a non disunirci, a soffrire. Le scelte nascono anche in virtù di quelle che poi possono essere le modifiche che si apportano nei secondi quarantacinque minuti. Toscano deve giocare come sa, è normale che se continua con questo rendimento presto molti parleranno di lui. Questa estate non era così, proprio a dimostrazione che il calcio si evolve e cambia. Il Granillo? Ci ha dato una forza incredibile, ma non solo oggi, lo dicamo da sempre”.