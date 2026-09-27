Reggina, la marcia prosegue. Battuta anche una buona Nuova Igea

Sono cinque le vittorie consecutive per la Reggina, quindici i punti e primato in classifica confermato. Ma ha dovuto faticare moltissimo la squadra amaranto per avere ragione di una Nuova Igea molto organizzata tatticamente, seppur mai pericolosa per tutto il corso della partita. Reggina migliore nella seconda parte e partita che si sblocca poco dopo la mezz’ora con Toscano che ribatte in rete un colpo di testa di Magrassi finito sulla traversa. Espulsione di Ferrara in pieno recupero e nei minuti finali arriva il raddoppio di Alma con un bel sinistro dopo una rimessa laterale di Specker. Finisce 2-0, gli amaranto proseguono la cavalcata, superando un ostacolo durissimo. Previsione sbagliata del patron Bonina. La Nuova Igea non sbanca il Granillo e la difesa della Reggina conserva lo zero nella casella dei gol subìti.

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Primo tempo

Per la sfida contro la Nuova Igea Virtus, mister Marchionni si affida quasi completamente all’undici vincente di domenica scorsa, con l’eccezione rappresentata dallo schieramento si dal primo minuto di Rotulo al posto di Rossetti. Quindi Lagonigro in porta, davanti a lui Fazio, Lancini e Baldan, a centrocampo Baggi a destra e Toscano a sinistra, in mezzo Abonckelet, Acquadro e Rotulo, in attacco Jallow e Magrassi.

Al quarto lancio splendido di Acquadro per Magrassi, cross in area dove si avventa Jallow, anticipato di un soffio con la palla che sfiora l’incrocio e finisce in angolo. Per gli ospiti ci prova Calafiore dalla lunga distanza, palla lontanissima dalla porta. Parte centrale della prima frazione giocata molto sull’agonismo con zero conclusioni a rete. Due minuti di recupero, nel finale ci prova Rotulo con un cross destinato ad Abonckelet, interviene Jallow che toglie il pallone dalla testa del compagno. 0-0 il primo tempo.

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Secondo tempo

Al nono conclusione di Rotulo, respinge Creuso. Ancora Rotulo, questa volta piazzato meglio, la sua conclusione sfiora il palo. Magrassi lanciato solo verso la porta, fischiato un fuorigioco inesistente. Per la Nuova Igea entra Samake per Cicirello. Primo cambio per la Reggina, dentro Alma, fuori Jallow, minuto venti. Entra anche Rossetti, esce uno sfiancatissimo Abonckelet. Si fatica a sviluppare azioni da gol e allora a quindici dalla fine la tenta Acquadro direttamente su calcio piazzato. Tiro sopra la traversa. Con un secondo tempo condotto decisamente meglio dagli amaranto, almeno sul piano della pressione e della determinazione, la Reggina trova la rete del vantaggio al trentaduesimo.

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Bella combinazione sulla sinistra, cross di Rotulo, schiaccia di testa Magrassi, la palla rimbalza a terra e finisce sulla traversa, da due passi Toscano accomoda in rete, 1-0. Boato del Granillo che esplode nel vero senso della parola. A tre dalla fine lunga corsa di Magrassi lanciato a rete, davanti al portiere calcia debolmente, para Creuso. Nel finale c’è spazio per Laaribi, fuori Acquadro. Gomitata evidente in faccua a Baggi, espulso Ferrara. In pieno recupero il giovane Specker per uno dei migliori in campo, Baggi. La chiude Alma nei secondi finali. Rimessa lunga di Specker, sinistro al volo e rete, 2-0. Finisce dopo quattro minuti di recupero.