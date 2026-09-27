Reggina: la saggezza di Acquadro, il suo racconto della partita

Ancora una prestazione superlativa la sua, nonostante le difficoltà di una partita che la Nuova Igea dal punto di vista tattico, ha giocato molto bene. Acquadro ha combattuto, impostato, lottato su ogni palla, poi è uscito stremato dal campo per far posto a Laaribi: “Per vincere i campionati non bisogna mai mollare fino alla fine e se in campo c’è da bacchettare qualcuno, lo faccio a fin di bene e per la causa. Difficoltà si ma Lagonigro non ha fatto neanche una parata, loro facevano questa tattica del fuorigioco ma sapevamo che prima o poi potevano sbagliare. La Reggina è forte, sotto tutti i punti di vista, ne siamo consapevoli ma ogni domenica sarà una battaglia. Alla fine ero molto stanco, nulla di che”.

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