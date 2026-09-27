Reggina, Alma: ‘Non ci sono titolari e riserve, si lotta tutti insieme per lo stesso obiettivo’

Il gol della certezza realizzato alla sua maniera con una bella conclusione di sinistro, dopo una lunga rimessa laterale. Alma è stato decisivo non solo per questo nella seconda parte di gara, il suo ingresso ha modificato e non poco la fase offensiva degli amaranto. Così ai microfoni di radio Febea: “Non ci sono titolari e riserve, si lotta tutti insieme per lo stesso obiettivo. Contano solo i punti ed è quello che volevamo oggi, la Nuova Igea è una buona squadra. Siamo stati bravi a tenere botta e poi sferrare il colpo al momento giusto. La grande squadra si vede anche nei momenti di difficoltà, non si può dominare per 34 partite. Bravi a capire quando era il momento di attaccare, questi numeri ti portano alla vittoria ma è troppo presto per parlare. Non è stato casuale il gol, tutto studiato insieme a Magrassi e Specker per una serie di movimenti che hanno portato me ad arrivare solo davanti alla porta. Alcune volte nei momenti difficili i dettagli fanno la differenza. Il Granillo è magico, dedico il gol alla mia ragazza e ai miei genitori”.

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