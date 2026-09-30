Reggio, è festa al Granillo. La promessa di Cannizzaro: ‘La scuola al centro dell’azione politica e amministrativa’ – FOTO

Cannizzaro apre l’anno scolastico con un patto con i ragazzi: “Prima di essere studenti siete cittadini, a voi dobbiamo garantire servizi e opportunità”

Un appuntamento storico per la comunità scolastica reggina, che ha visto riunite le rappresentanze degli istituti di Reggio Calabria e della provincia in una giornata dedicata agli studenti, al talento e alla partecipazione, all’interno dello stadio ‘Granillo’.

“Si gioca una partita del presente e del futuro – ha dichiarato Cannizzaro – perché per quanto mi riguarda le scolaresche sono prima del futuro il presente. I nostri giovani lo abbiamo sempre detto più volte in ogni occasione. Noi dobbiamo considerare il mondo scolastico, i nostri giovani, le nuove generazioni come una realtà che contribuisce a mantenere viva una città”.

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“La scuola sarà al centro dell’azione amministrativa”

Il primo cittadino ha spiegato la scelta di portare l’evento all’interno dello stadio cittadino, individuato come luogo simbolico di aggregazione.

“Per questo abbiamo voluto organizzare per la prima volta nella storia qui al Granillo un momento di aggregazione di tutte le rappresentanze scolaresche di Reggio e della provincia”.

Un’iniziativa che, nelle intenzioni dell’amministrazione, rappresenta anche un impegno pubblico nei confronti delle nuove generazioni.

“Vogliamo assumere degli impegni pubblici, ossia che la scuola sarà al centro dell’azione politica e amministrativa del Comune e della Città Metropolitana”.

Cannizzaro ha definito la giornata “un momento anche solenne, quasi un giuramento nei confronti delle nuove generazioni”, ringraziando gli studenti per la partecipazione.

“Sono circa 6 mila studenti qui in una giornata bellissima che si aggregano, che sorridono, che si divertono”.

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Studenti protagonisti con musica, teatro e spettacolo

Il Granillo è diventato anche un palcoscenico per le scuole reggine, chiamate a mostrare le proprie capacità attraverso attività artistiche e creative.

“Ogni scuola andrà ad esibirsi in quella che è un’attività musicale, teatrale, spettacolare. Questo significa che abbiamo anche dei talenti all’interno delle nostre strutture scolastiche e dobbiamo farli conoscere al cospetto della città”.

Per il sindaco, la scuola rappresenta una comunità complessa, composta non soltanto dagli studenti ma anche da tutte le figure che accompagnano il percorso educativo.

“La scuola è fatta principalmente dai ragazzi, ma dietro la formazione, il sapere, il far conoscere loro le cose più interessanti della vita c’è anche un’organizzazione grazie alla quale oggi possiamo vantare a Reggio e in provincia una realtà scolastica di primo livello”.

Cannizzaro ha rivolto un ringraziamento al personale scolastico, ai docenti, al personale Ata e a tutte le componenti che quotidianamente lavorano negli istituti.

Legalità e partecipazione: il messaggio alle nuove generazioni

Nel suo intervento il sindaco ha sottolineato anche il valore educativo della giornata, che non vuole limitarsi a un momento di festa.

“Non vuole essere soltanto un momento festoso, ma deve rappresentare l’inizio di una partecipazione attiva dei ragazzi, di tutte le componenti del mondo scolastico con le istituzioni”.

Cannizzaro ha richiamato il ruolo delle istituzioni presenti, dalla Prefettura alle forze dell’ordine, fino alla Chiesa, come punti di riferimento per i giovani.

“Oggi c’è lo Stato qui, lo Stato è rappresentato dalle forze di polizia, dal sindaco, dal prefetto, dalla Chiesa”.

Un passaggio dedicato anche al tema della legalità e del rispetto delle regole.

“La nuova classe dirigente che si candida ad essere la classe dirigente del futuro deve già iniziare a capire da quale parte stare: quello della legalità, della trasparenza, della politica del fare, quella pragmatica e non quella parolaia”.

Sport e nuovi spazi: “Prima di essere studenti sono cittadini”

La scelta dello stadio Granillo, secondo Cannizzaro, richiama anche il valore dello sport come strumento educativo e sociale.

“Il luogo dello stadio è un luogo simbolico, il primo luogo simbolico sportivo e non è scelto a caso. Per noi lo sport diventa centrale”.

Il sindaco ha annunciato l’impegno dell’amministrazione per migliorare la disponibilità di strutture sportive sul territorio.

“Dobbiamo garantire loro più spazi sportivi possibili. Ho già fatto una mappatura delle strutture sportive e la città non è messa molto bene”.

L’obiettivo dichiarato è quello di creare condizioni migliori per permettere ai giovani di praticare attività sportive in strutture adeguate.

“Prima di essere studenti sono ragazzi che all’interno delle varie società sportive della città vogliono e praticano uno sport. Tantissimi sport variegati che magari non riescono a fare in maniera adeguata per mancanza di strutture sportive”.

E la conclusione del sindaco è un richiamo al ruolo dei giovani nella comunità.