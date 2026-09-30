Suppletive, Versace: ‘Il Csx riparta da qui’. E punge su Lotito, Ponte Calopinace e Governo Meloni…

Il consigliere comunale di opposizione Carmelo Versace nel corso dello speciale di CityNow dedicato alle elezioni suppletive (CLICCA QUI) è intervenuto sul voto, sul ponte Calopinace, sulla sanità e sul futuro del centrosinistra

“Il risultato delle suppletive deve far riflettere. Non possiamo essere soddisfatti”. È questo il commento del consigliere comunale di opposizione Carmelo Versace, intervenuto non solo sulle suppletive, ma anche su alcuni dei principali temi che riguardano la città di Reggio Calabria.

Dalle elezioni al futuro del centrosinistra, passando per il ponte Calopinace, la sanità e il rapporto tra politica e cittadini, Versace ha tracciato una riflessione più ampia sul momento politico attuale.

Versace sulle suppletive: “Benedetto ha fatto un grande risultato”

“Ancora una volta il modo in cui la politica attuale comunica non è sufficiente, non riesce a coinvolgere gli elettori”.

Secondo Versace, però, il risultato ottenuto da Frank Benedetto rappresenta un elemento da cui ripartire. “Benedetto penso abbia fatto un grande risultato, figlio anche di uno sforzo su tutto il territorio e di una campagna elettorale equilibrata. Non ha mai voluto rispondere a polemiche”.

“Il campo largo ha fatto bene a puntare su un uomo del territorio. Seppur non siamo felici del risultato finale, penso che la strada sia quella giusta. È evidente che il dato delle comunali di appena 100 giorni fa, con la netta vittoria del centrodestra, ha influito anche su queste suppletive”.

“Stravinto? Un vocabolo esagerato”

Versace invita anche a una lettura complessiva del voto, senza limitarsi al risultato della città capoluogo.

“Ho letto alcuni commenti del tipo ‘Il centrodestra ha stravinto’, stravinto mi sembra un vocabolo esagerato, anche perché l’analisi va fatta su tutti i singoli comuni e non solo sulla città di Reggio Calabria. Quello che è emerso in alcuni comuni è chiaro e significa che i cittadini dell’area metropolitana hanno apprezzato il lavoro che è stato portato avanti in questi anni dalla Città Metropolitana”.

“Lotito alle celebrazioni? Mi dispiace, tuteliamo la Reggina”

Il consigliere comunale ha poi commentato la presenza del presidente della Lazio e patron della Reggina Claudio Lotito nelle immagini dei festeggiamenti del centrodestra.

“Mi dispiace che nelle foto e nei video dell’esultanza ci sia anche Claudio Lotito, lo dico apertamente. Sino a oggi abbiamo voluto tutelare la Reggina e i risultati importanti che sta ottenendo. Non vorrei che si possa rovinare il clima che si respira attorno alla squadra”.

Ponte Calopinace: “Ho ringraziato Cannizzaro, ma non è stato realizzato a costo zero”

Sul ponte Calopinace Versace riconosce il lavoro dell’amministrazione, ma puntualizza sul tema dei costi.

“Io ho ringraziato Cannizzaro in commissione per quanto fatto sul Calopinace. Evidenzio solo che non è stato completato a costo zero, ma con una spesa di 150 mila euro”.

L’amministrazione aveva detto che il ponte si sarebbe fatto a costo zero, invece costa ai reggini ulteriori 150 mila euro. Quindi ha ragione il consigliere Catalano quando dice che probabilmente sono stati trovati i soldi, ma è stata detta una cosa non corretta: gratis non è, perché sono stati spesi ulteriori fondi per completare l’opera”.

Sanità e case di comunità: “Parliamone anche quando non ci sono campagne elettorali”

Versace ha poi spostato l’attenzione sul tema della sanità e sugli investimenti annunciati negli ultimi mesi.

“Si parla tanto di sanità, ma vogliamo dire qualcosa sulle tre case di comunità inaugurate e che dentro, in realtà, sono vuote? Oppure di questi temi si parla solo in campagna elettorale, come altri annunci o il trasferimento delle deleghe alla Città Metropolitana?”.

Il consigliere precisa però che il suo intervento non vuole essere una contrapposizione politica. “Dico questo senza accusare nessuno, ma evidenziando che bisognerebbe parlarne tutti insieme più spesso, senza poi lamentarci che i cittadini non si recano alle urne”.

Centrosinistra, Versace: “Ripartire uniti e parlare con i territori”

Infine, uno sguardo al percorso del centrosinistra dopo il risultato elettorale.

“Le sconfitte vanno tutte analizzate. Il centrosinistra viene già da una bocciatura alle ultime amministrative a Reggio Calabria. Il voto della provincia vede alcuni segnali incoraggianti. Credo che bisogna ripartire stando tutti uniti e parlando con i territori. Il nuovo inizio del campo largo deve partire da questo risultato e, a livello nazionale, deve rappresentare il primo avviso di sfratto al Governo Meloni”.