Suppletive a Reggio, Craxi: ‘E’ la vittoria di Cannizzaro e Occhiuto, con fatti e buon governo’

"Ringraziamo i reggini, che ci hanno accordato la loro fiducia, il presidente Roberto Occhiuto e Francesco Cannizzaro per il loro lavoro", le parole della senatrice di Forza Italia

“L’affermazione netta di Fabio Roscioli è un risultato importante. Eravamo fiduciosi perché in Calabria il centrodestra gode di ottima salute: ci sono un governo regionale che sta dando risposte concrete ai cittadini e un’amministrazione cittadina che ha avviato un percorso serio di buon governo. Ma nessun risultato va mai dato per acquisito.

Ringraziamo quindi i reggini, che ci hanno accordato la loro fiducia, il presidente Roberto Occhiuto e Francesco Cannizzaro per il loro lavoro. Dall’altra parte, abbiamo assistito a episodi di trasformismo che meritano una condanna netta. Ma un dato è chiaro: il risultato ottenuto da Futuro Nazionale è riconducibile più al consenso in ritirata di Giannetta che non a un presunto ‘effetto Vannacci’ che semplicemente non c’è stato.

A Reggio Calabria lo spazio per Futuro nazionale non si è aperto. A Fabio Roscioli vanno quindi le nostre congratulazioni e gli auguri di buon lavoro”. E’ quanto ha affermato Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e capogruppo al Senato.