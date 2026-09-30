La Regata del Mediterraneo illumina Reggio: evento unico, il mare diventa un palcoscenico sotto le stelle

Reggio Calabria si prepara a vivere un appuntamento destinato a lasciare il segno. Dal 7 al 10 ottobre 2026 torna “La Regata del Mediterraneo”, edizione speciale, XXI Royal Edition, con una novità assoluta che renderà l’evento ancora più spettacolare: con la competizione che si svolgerà in notturna, trasformando lo Stretto e il Lungomare Falcomatà in un palcoscenico naturale illuminato. Una manifestazione che negli anni è andata oltre il semplice appuntamento sportivo, diventando un racconto della città attraverso il mare, capace di unire tradizione, cultura, inclusione e promozione del territorio. “La Regata del Mediterraneo”, per questa edizione speciale, è supportata dalla Regione Calabria, che riconosce la manifestazione tra i progetti vincitori dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi per i Grandi Eventi Sportivi 2026.

Lo Stretto illuminato: una regata unica nel suo genere

La grande novità dell’edizione 2026 sarà proprio la scelta della gara in notturna. Le imbarcazioni, illuminate attraverso appositi sistemi scenografici, saranno protagoniste di uno spettacolo visivo unico, con il campo di gara che si trasformerà in una vera e propria scenografia sul mare. Il fascino delle antiche barche ispirate al mondo greco-romano incontrerà la magia delle luci dello Stretto, offrendo al pubblico un’immagine suggestiva e difficilmente replicabile: gli equipaggi in gara sotto il cielo di ottobre, con Reggio Calabria sullo sfondo e il Lungomare Falcomatà a fare da cornice.

Una formula innovativa che rende la Regata del Mediterraneo un evento capace di coniugare sport e spettacolo, valorizzando uno degli scenari più affascinanti del Mediterraneo.

Piazza Duomo diventa un laboratorio d’arte

Accanto alla competizione, la XXI edizione propone un altro momento particolarmente significativo: la decorazione artistica dal vivo delle imbarcazioni. Nelle giornate del 7 e 8 ottobre 2026, Piazza Duomo a Reggio Calabria ospiterà un vero e proprio laboratorio creativo a cielo aperto. Le barche della Regata saranno dipinte davanti ai cittadini e ai tanti turisti ancora presenti in città, diventando il punto d’incontro tra arte, sport e identità mediterranea.

Il progetto coinvolgerà gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria e del Liceo Artistico Preti Frangipane, chiamati a interpretare attraverso colori, immagini e linguaggi contemporanei i temi del mare, della storia e delle radici della città. Le imbarcazioni, già simbolo della manifestazione per il loro design ispirato alle antiche navi greco-romane, diventeranno così vere e proprie opere d’arte in movimento: create e dipinte nel cuore della città, successivamente prenderanno il largo nello Stretto durante la gara notturna.

Una manifestazione che porta Reggio Calabria al centro del Mediterraneo

Inserita nel calendario ufficiale della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso, la Regata del Mediterraneo vedrà la partecipazione di dieci equipaggi provenienti da diverse regioni italiane, con rappresentanze da Calabria, Campania, Puglia, Toscana, Lazio e Sicilia, oltre alla delegazione internazionale della Repubblica di Malta. Atleti, tecnici, dirigenti e accompagnatori contribuiranno a generare presenze sul territorio, coinvolgendo strutture ricettive, ristorazione e attività commerciali. La scelta del mese di ottobre rappresenta inoltre un elemento strategico per la destagionalizzazione dell’offerta turistica, portando attenzione sulla città anche al di fuori dei mesi estivi.

La Regata del Mediterraneo, un simbolo della città

Nata a Reggio Calabria oltre vent’anni fa, la manifestazione è diventata negli anni uno degli appuntamenti più riconoscibili legati all’identità cittadina. Le sue barche, costruite in un cantiere navale calabrese, rappresentano il legame tra mare, storia e cultura mediterranea. Un patrimonio che l’edizione 2026 vuole valorizzare ancora di più, portando la città dentro un grande racconto fatto di sport, arte e spettacolo.

Tutto l’evento sarà trasmesso in diretta streaming attraverso i canali social ufficiali della manifestazione, con speciali video destinati anche alle principali televisioni satellitari e piattaforme digitali.