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Dierre Basketball, Marcone: ‘Gruppo solido, ora testa alla Nova’

"Siamo contenti di rappresentare Reggio Calabria e lavoriamo tanto giorno dopo giorno"

02 Ottobre 2026 - 09:18 | Comunicato

Marcone Dierre

È un Filippo Marcone ritrovato quello che si presenta ai microfoni dopo la prima giornata di campionato. Il play della Dierre Basketball Reggio Calabria è stato eletto MVP della sfida d’apertura contro la Virtus Trapani, una partita che ha visto i reggini protagonisti per tre quarti prima di un calo nell’ultimo periodo.

Sto meglio, grazie – esordisce Marcone –. In queste due settimane non mi sono allenato perché ho avuto questa infiammazione al piede, però grazie alla società, al fisioterapista, al dottore e all’ortopedico la stiamo risolvendo e mi sento meglio. Infatti sono sceso in campo con la squadra domenica a Trapani. La sfida? Non era affatto una gara facile – racconta il play – su un campo difficile contro una squadra e un gruppo già rodato e che si conosceva. Anche se io non mi sono allenato, l’abbiamo preparata bene, abbiamo seguito il piano partita e per tre quarti abbiamo fatto una grande partita, ad eccezione dell’ultimo quarto in cui abbiamo staccato un po’ la spina e siamo calati.

Siamo un bel gruppo ci troviamo bene sia come ragazzi tra di noi a livello umano, ma anche come giocatori in campo e con il coach stiamo lavorando bene. Stiamo andando tutti verso la giusta direzione e secondo me miglioriamo giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento.

Sarà un campionato molto equilibrato, di alto livello – commenta il play analizzando i risultati delle altre partite –. È vero, Cefalù ha perso a Catania, ma sono tutte buone squadre. Cefalù sicuramente è una corazzata di questo campionato, ma Catania è una buonissima squadra, come lo è Comiso e lo sono anche altre.

Si vedrà la Dierre sul campo di casa sabato – anticipa Marcone riguardo la prossima sfida –. Sarà una gara intensa contro una squadra diversa, ma altrettanto di livello e preparata. Lavoreremo giorno per giorno per arrivare pronti questo weekend“.

La Dierre cambia casa: dopo il PalaCalafiore si giocherà al PalaMazzetto del Pianeta Viola alle ore 19. “Li aspettiamo numerosi – conclude Marcone –. Noi siamo contenti di rappresentare Reggio Calabria e stiamo lavorando tanto giorno dopo giorno dal 20 di agosto. Aspettiamo più gente possibile che voglia venire a divertirsi con noi alla fine“.

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