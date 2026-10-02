Reggio, incidente sulle bretelle del Calopinace

Nuovo incidente sulle bretelle del Calopinace, a Reggio Calabria.

L’impatto si è verificato pochi minuti fa lungo la carreggiata in direzione nord-sud, all’altezza di un distributore di carburante. Dalle prime informazioni raccolte, sembrerebbe che nell’incidente siano rimaste coinvolte un’auto e una moto.

Alcuni automobilisti e passanti presenti sul posto si sono fermati per prestare i primi soccorsi al giovane centauro caduto a terra, in attesa dell’arrivo del 118.

Al momento della segnalazione, forze dell’ordine e mezzi di soccorso erano appena stati informati dell’accaduto.

Ripercussioni sulla circolazione lungo le bretelle.

Articolo in aggiornamento.