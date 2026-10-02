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Reggio, incidente sulle bretelle del Calopinace

Traffico rallentato, passanti prestano soccorso al motociclista coinvolto

02 Ottobre 2026 - 09:18 | di Redazione

incidente bretelle calopinace

Nuovo incidente sulle bretelle del Calopinace, a Reggio Calabria.

L’impatto si è verificato pochi minuti fa lungo la carreggiata in direzione nord-sud, all’altezza di un distributore di carburante. Dalle prime informazioni raccolte, sembrerebbe che nell’incidente siano rimaste coinvolte un’auto e una moto.

Alcuni automobilisti e passanti presenti sul posto si sono fermati per prestare i primi soccorsi al giovane centauro caduto a terra, in attesa dell’arrivo del 118.

Al momento della segnalazione, forze dell’ordine e mezzi di soccorso erano appena stati informati dell’accaduto.

Ripercussioni sulla circolazione lungo le bretelle.

Articolo in aggiornamento.

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