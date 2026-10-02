Reggio, incidente sulle bretelle del Calopinace
Traffico rallentato, passanti prestano soccorso al motociclista coinvolto
02 Ottobre 2026 - 09:18 | di Redazione
Nuovo incidente sulle bretelle del Calopinace, a Reggio Calabria.
L’impatto si è verificato pochi minuti fa lungo la carreggiata in direzione nord-sud, all’altezza di un distributore di carburante. Dalle prime informazioni raccolte, sembrerebbe che nell’incidente siano rimaste coinvolte un’auto e una moto.
Alcuni automobilisti e passanti presenti sul posto si sono fermati per prestare i primi soccorsi al giovane centauro caduto a terra, in attesa dell’arrivo del 118.
Al momento della segnalazione, forze dell’ordine e mezzi di soccorso erano appena stati informati dell’accaduto.
Ripercussioni sulla circolazione lungo le bretelle.
Articolo in aggiornamento.
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