Domotek: il founder Polimeni fa il punto. Fazzello valore aggiunto

“Franco Fazzello? È un grande acquisto.E’ un ottimo elemento per noi, sia sul piano umano che su quello professionale. È una figura che ha sicuramente fatto la storia, ha contribuito alla storia Mangiatorella e poi Medinex più tante altre esperienze a livello internazionale.

Da oggi è entrato a far parte del nostro staff dirigenziale e aiuterà sicuramente la società a crescere, dice il fondatore della SportSpecialist Antonio Polimeni.

Siamo una società che ha ancora voglia di imparare. Il momento è straordinario. Vivere questa quotidianità al PalaCalafiore.

Gli allenamenti si susseguono spesso, o quasi sempre, uno dopo l’altro.

Prima la squadra maschile, poi quella femminile, o viceversa, a seconda delle esigenze. Non dimentichiamo che il numero di giovani atleti è in aumento.

Vedo una certa continuità nella loro mentalità e nel loro stile, come ho detto nell’intervista dopo la partita, e nel modo in cui i giocatori sono rimasti. Sono i veri pilastri di questa società, non solo in campo ma anche nello spogliatoio.

Quindi dobbiamo andare avanti attraverso il duro lavoro. Per quanto riguarda la squadra femminile, è chiaro che si tratta di una realtà che si sta formando ora a livello dirigenziale. Franco Fazzello sarà sicuramente il coordinatore da questo punto di vista.

È una società che, con grande prestigio, si appresta ad affrontare un campionato nazionale. È un onore avere tanti sponsor, tra i quali anche una multinazionale, che si unisce alla squadra femminile, che ha intrapreso questo percorso e che presto ufficializzeremo. Questo darà naturalmente grande prestigio e continuità alla società, che è quello che cercheremo, nel senso di riuscire a portarla il più in alto possibile.

Tutti vogliono la Domotek, anche a livello giovanile. Tutti vogliono diventare i nuovi Domenico Laganà. Che ne pensi?

“È un piacere. Assolutamente. È chiaro che Domenico è uno di quelli che indirettamente racconta una bellissima storia in campo.

È un ragazzo cresciuto qui a Reggio, ha iniziato a 16 anni. Ha iniziato questo percorso e oggi, da capitano, è tornato a Reggio Calabria, nella sua città, per conquistare tutto ciò che c’era da conquistare l’anno scorso. Speriamo che possano esserci altri Domenico Laganà, perché è chiaro che è il lavoro, al di là del talento, che ti porta a raggiungere certi obiettivi, certi risultati.

Speriamo che, come il nostro capitano, capace di realizzare i suoi sogni e i suoi obiettivi, possa essere un grande esempio”.

La nomina di Fazzello ad Advisor?

“Parliamo di una figura che nella sua carriera ha vinto anche titoli europei, ha vinto il maggior numero di titoli femminili, quindi penso ci fosse un desiderio reciproco di provare a cavalcare un’onda meravigliosa di ritornare. Innanzitutto c’è la volontà della società di continuare a migliorarsi, dentro e fuori dal campo.

Siamo in una categoria importante.

La sua storia tra Mangiatorella e Medinex? Ed è una storia non più recente, ma che vive, credo, nel cuore di ogni reggino, perché ognuno avrà poi modo di poter raccontare questa storia come stiamo facendo noi. E questa storia è stata fatta da Franco Fazzello, che è stata una figura che, come Direttore Generale, ha sicuramente contribuito a portare in alto Reggio Calabria e la Medinex. Per me, sono ricordi remoti, ero molto piccolo ma è sempre stato un sogno:Quindi, da sognatore quale sono, ho sognato quello che si è realizzato. E spero di poter appagare ancora di più questo teatro che promuoviamo, che merita, per la sua storia, il prestigio e per la città in cui vive, assolutamente di poter lavorare al massimo delle possibilità”.