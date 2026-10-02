Tino Scopelliti: ‘La Viola ha bisogno anche di amministrazioni attente. Mai più…’

In occasione della presentazione della Viola, avvenuta a Palazzo Alvaro, c’era anche il presidente regionale del Coni Tino Scopelliti: “Speriamo che la Viola possa tornare a calcare palcoscenici importanti, qui c’è una storia, un blasone, per tanti anni sono stati giocati campionati di serie A. Reggio Calabria è una di quelle piazze ambite, la società è ben strutturata che è stata brava a sfruttare l’opportunità che si è creata con il ripescaggio. Ha bisogno del contributo di tutti e non parlo dei tifosi, ma di amministrazioni attente in modo che non accada più quello che è successo lo scorso anno, quando si è dovuto spostare il campo di gioco, nella fase cruciale della stagione, cosa che ha dovuto fare anche la Domotek.

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Le società fanno enormi sacrifici per organizzare e disputare un campionato e quindi l’attenzione delle istituzioni deve essere massima. Quello che chiederò al sindaco Cannizzaro è di vigilare, ogni squadra deve poter giocare fino alla fine nel proprio impianto. Già sappiamo che nel mese di dicembre il PalaCalafiore per un periodo non sarà disponibile per le nostre squadre, visto che Reggio Calabria ospiterà la Next Gen ATP di Tennis, ma in questo caso manifestazioni di caratura internazionale ben vengano nella nostra città. Altro tipo di eventi come quelli musicali, si facciano altrove”.