Viola, il sindaco Cannizzaro: ‘A breve il Pianeta Viola sarà completamente operativo’

Entusiasmo, sorrisi e tanto coinvolgimento in occasione della presentazione ufficiale della Viola a tifosi e stampa. A Palazzo Alvaro presente ovviamente anche il padrone di casa, il sindaco Francesco Cannizzaro che abbiamo ascoltato: “Sono molto contento di partecipare a questa presentazione per una società che è in linea esattamente con quella che è la visione della nostra città. Io sono fermamente convinto che le istituzioni debbano essere sempre al fianco delle realtà sportive, dalle più grandi a quelle più piccole. La struttura della Pallacanestro Viola cresce, si consolida e si proietta sempre più verso il futuro.

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La serie B è un grande stimolo per tutti e speriamo che la Viola come la Reggina e tutte le altre realtà sportive della nostra città riescano a raggiungere i loro obiettivi. Noi saremo sempre vicini, ma non con le chiacchiere, con i fatti. Oggi il PalaCalafiore è un fulcro sportivo dove si concentrano attività anche internazionali e sapete che nel prossimo dicembre ci saranno le Next Gen ATP di Tennis e questo ci consente di investire delle risorse per le quali ne usufruiranno anche le altre società. Il Pianeta Viola a breve sarà completamente operativo. Abbiamo fatto una mappatura di tutte le strutture sportive della città, molte abbandonate, altre incomplete. Interverremo su tutto”.