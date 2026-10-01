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Viola, coach Carrea: la gioia per la prima vittoria, il campionato, il rapporto con Cadeo

"Ancora più contenti della vittoria, perchè a festeggiare con noi c'erano tanti tifosi reggini"

01 Ottobre 2026 - 17:54 | Redazione

Michele Carrea

E’ stata la sede della Città Metropolitana ad ospitare la presentazione ufficiale della Viola. A Palazzo Alvaro squadra, dirigenti, istituzioni politiche e sportive, stampa e tifosi, hanno accolto i neroarancio, già vittoriosi in campionato alla prima uscita stagionale. Ai nostri microfoni coach Michele Carrea: “Siamo molto contenti del risultato e non è mai scontato riuscire a vincere alla prima soprattutto in trasferta. Una buona compattezza, un buon gioco, una squadra che sta procedendo nel percorso nella maniera corretta. Ancora più contenti perchè a festeggiare con noi c’erano tanti tifosi reggini, una cornice di pubblico che ci ha fatto sentire a casa.

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Il cambio di categoria impone anche un cambio di giocatori. Siamo contenti di quelli che abbiamo confermato e di quelli che sono arrivati. Il gruppo lavora bene, ovviamente bisogna crescere sotto tutti i punti di vista. Con Cadeo ho avuto alcuni scambi telefonici in estate, da quando sono arrivato condividiamo la programmazione del lavoro, è una persona con la quale è bello collaborare. Farà il possibile anche lui per aiutare la prima squadra ad ottenere risultati”.

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