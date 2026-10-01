Viola, il GM Vita sulla squadra, coach Carrea, il campionato, il pubblico, lo sponsor

A Palazzo Alvaro la presentazione ufficiale della Viola a stampa e tifosi, stagione 2026-27. Abbiamo intervistato il GM Vita: “E’ di buon auspicio avere iniziato la stagione con una vittoria in trasferta, ti trasmette fducia, carica nell’affrontare un campionato che sappiamo quanto sia difficile. Nonostante la varie vicissitudini legate alla procedura di ripescaggio, riteniamo di avere allestito una buona squadra che possa competere in questo campionato e anche togliersi delle soddisfazioni. Possiamo contare anche sull’apporto del pubblico ed è proprio da quella gara che vogliamo ripartire e non vediamo l’ora di poterlo riabbracciare.

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Lo sponsor? Sono normali cicli di situazioni commerciali che vanno e vengono. Siatuazioni indipendenti con la progettualità che abbiamo per la prima squadra e per il settore giovanile. A tale proposito ci tengo a dire che in due anni abbiamo rimesso in piedi un settore che ci ha dato grandi soddisfazioni a livello regionale e interregionale. Pensiamo anche a qualcosa di più importante della serie B Nazionale.

Coach Cadeo ci ha dato una grande mano di aiuto non solo dal punto di vista tecnico ma anche organizzativo. Con lui, di comune accordo, abbiamo deciso di lavorare sul settore giovanile. Michele Carrea? Crediamo di avere scelto uno dei migliori profili giovani a livello nazionale e lui ha sposato pienamente il nostro progetto”.