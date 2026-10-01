Trapani-Reggina: adesso è ufficiale, il match si giocherà a porte chiuse. Il comunicato
La squadra amaranto, questa volta, non avrà il sostegno dei propri tifosi
01 Ottobre 2026 - 17:34 | Comunicato
Come anticipato nei giorni scorsi, il match tra il Trapani e la Reggina si giocherà a porte chiuse:
“Così come disposto dalla Prefettura di Palermo, in occasione della gara Trapani-Reggina, in programma domenica 4 ottobre al “Cardinale” di Capaci con calcio d’inizio alle ore 15:30, verranno adottate le seguenti prescrizioni.
-Divieto di vendita dei tagliandi d’ingresso per tutti i settori dell’impianto sportivo e contestuale disputa dell’incontro a porte chiuse in assenza di pubblico”.
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