Reggio, ‘GustAmare’ è tornato. E il protagonista è sempre lui: il mare

Dopo mesi di attesa, sacrifici e passaggi burocratici, GustAmare ha riaperto le porte all’interno del porto di Reggio Calabria. Una ripartenza che riaccende una parte importante del progetto firmato Ittica 2C: il punto ristoro del Mercato Ittico, affacciato direttamente sulla banchina e nato con l’obiettivo di portare nel piatto il mare, senza intermediari e seguendo ciò che offre ogni giorno il pescato.

A raccontare questa nuova fase, a CityNow, è Carmelo Cozzucoli, rappresentante legale della società che gestisce il mercato ittico reggino.

“Finalmente, dopo tante lotte, siamo riaperti. Cerchiamo di portare avanti quello che avevamo già iniziato lo scorso anno con l’apertura provvisoria e che poi avevamo dovuto interrompere per alcuni problemi tecnici con il Comune”.

Adesso si riparte. E questa volta GustAmare vuole mostrare fino in fondo le potenzialità di un progetto nato circa tre anni fa e pensato per andare ben oltre il semplice punto ristoro.

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A metà novembre apre anche il Mercato Ittico

La riapertura di GustAmare rappresenta soltanto la prima parte di un progetto più ampio. Il prossimo passaggio sarà infatti l’apertura del Mercato Ittico, prevista per metà novembre.

Ittica 2C sta lavorando in queste settimane per completare gli ultimi interventi e definire i rapporti con le imbarcazioni che alimenteranno il mercato.

Con l’apertura del mercato entrerà quindi nel vivo l’idea originaria: creare nel porto di Reggio Calabria un punto di riferimento per il settore ittico, affiancando alla commercializzazione del pesce un luogo nel quale quello stesso prodotto possa essere valorizzato attraverso la cucina.

Ma i progetti non finiscono qui.

GustAmare, il punto ristoro dove il protagonista è il pescato del giorno

La particolarità di GustAmare è innanzitutto nel luogo in cui nasce. Non un locale qualsiasi, ma il punto ristoro inserito all’interno del Mercato Ittico di Reggio Calabria, in una struttura completamente rinnovata nel cuore del porto.

Una posizione che racconta già buona parte della sua identità. Il mare è a pochi metri, il pescato è il filo conduttore della cucina e la volontà è quella di valorizzare soprattutto ciò che arriva quotidianamente dalle barche.

“È una cucina a base solo di pesce, pesce fresco e soprattutto pescato della giornata. È quello su cui puntiamo molto”, spiega Cozzucoli.

A trasformare la materia prima in piatti è lo chef Carmelo Libro, che ha costruito la proposta di GustAmare partendo dalla cucina mediterranea e dalla tradizione, concedendosi però alcune incursioni più contemporanee.

“La nostra è una cucina classica mediterranea. Facciamo piatti elaborati e meno elaborati, ma cerchiamo di rimanere sempre legati alla tradizione”.

E basta osservare ciò che arriva dalla cucina per capire la filosofia del locale.

Dal panino con il polpo ai paccheri alla bagnarota

GustAmare vuole essere un luogo nel quale poter scegliere come vivere il proprio momento a tavola. C’è chi desidera una cena completa e chi preferisce fermarsi per qualcosa di più veloce e informale.

Da questa idea nasce anche il bancone social, pensato per un pranzo o una cena veloce con proposte che mantengono il pesce al centro.

Tra queste ci sono il panino con polpo e burrata, quello con calamaro fritto, maionese e agrumi e il panino con pesce spada, lattuga, pomodoro e salmoriglio. Non manca la focaccia con stracciatella, tartare di tonno e cipolla rossa di Tropea. A ciascuna proposta può essere abbinato un cocktail.

Chi invece vuole sedersi al tavolo e concedersi una cena completa può partire dai crudi e proseguire attraverso primi, grigliate e fritture.

Tra i piatti che raccontano maggiormente le origini dello chef ci sono i paccheri alla bagnarota, preparati con pesce spada, pomodorino ciliegino, olive, capperi, origano e basilico.

“Il segreto? Non c’è cosa migliore di paccheri alla bagnarota fatti da uno chef di Bagnara”, scherza Carmelo Libro.

Accanto alla tradizione trovano spazio anche proposte nuove. Una delle ultime arrivate in menu è il risotto cacio e pepe con tartare di tonno al lime e crema di lamponi, un incontro meno convenzionale che, racconta lo chef, sta ottenendo riscontri positivi.

Crudi, grigliate e frittura: il pesce al centro della tavola

Il percorso può iniziare dal crudo. Tartare di tonno, lamelle di totano, mazzancolle del Mediterraneo, scampi locali, ostriche e salmone selvatico marinato con finocchietto. Tra un assaggio e l’altro viene proposto anche un sorbetto al cetriolo e menta, pensato per pulire il palato.

Per chi preferisce i sapori più classici c’è la grigliata mista di pesce, con una composizione che segue anche la disponibilità del prodotto: pesce spada, involtini, ricciola, filetti di pesce e spiedini di totano, seppia e calamaro.

Altro punto fermo è la frittura mista, con calamari, totani, gamberi e paranza, accompagnata anche dall’impepata di cozze. Una proposta alla quale GustAmare ha deciso di dedicare un menu specifico.

L’obiettivo resta lo stesso: lavorare il pesce senza perdere il rapporto con la materia prima e con la tradizione mediterranea, lasciando allo chef la possibilità di sperimentare quando il piatto lo consente.

Un laboratorio di conserve e la formazione per i più piccoli

All’interno della struttura è prevista anche la nascita di un laboratorio dedicato alle conserve ittiche. Dal nuovo anno, invece, l’attenzione si sposterà anche sulla formazione e sui bambini.

“Vogliamo far tornare la cultura del pesce, che da tanti anni purtroppo manca”, sottolinea Cozzucoli.

L’idea è quella di avvicinare i più giovani alla conoscenza del mare e dei suoi prodotti: capire il pesce, imparare a riconoscerlo, conoscere la pesca e scoprire come può essere lavorato e cucinato.

È questa la dimensione più ampia del progetto: mercato, cucina, filiera e cultura del mare riuniti nello stesso spazio.

GustAmare, giorni e orari di apertura

Per il momento GustAmare è aperto tutte le sere, dalle 19 alle 23, e la domenica anche a pranzo.

L’accesso è possibile anche in automobile. Una volta arrivati alla sbarra del porto, dalle 19 in poi, è sufficiente comunicare di essere diretti da GustAmare per poter accedere.

Gli aggiornamenti sulle proposte, sulle serate e sulle attività sono disponibili anche attraverso le pagine Instagram e Facebook di GustAmare.

Dopo la lunga pausa, dunque, le luci sono tornate ad accendersi sulla banchina. Ma la riapertura del punto ristoro è soltanto l’inizio.