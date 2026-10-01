Gestione rifiuti, a Reggio scatta la ‘Fase 2’: in arrivo migliaia di cassonetti e il nuovo piano di raccolta

Dopo "Piazza Pulita" e "Obiettivo Decoro", l'amministrazione comunale prepara la nuova fase. Il sindaco Cannizzaro: "La città è più pulita rispetto a prima, ma non sono ancora contento. Servirà del tempo ma renderemo Reggio pulita e dignitosa, queste le novità..."

Dall’emergenza alla gestione ordinaria. È questo il passaggio che l’amministrazione comunale di Reggio Calabria prova adesso a compiere sul fronte dei rifiuti, uno dei dossier sui quali il sindaco Francesco Cannizzaro ha concentrato maggiormente l’attenzione nei primi mesi di mandato tanto da tenere saldamente il comando della delega all’ambiente.

Dopo gli interventi straordinari avviati con “Piazza Pulita” e successivamente con “Obiettivo Decoro”, Palazzo San Giorgio si prepara a presentare il nuovo piano di raccolta e pulizia della città. Un programma ancora in fase di elaborazione, ma che secondo il primo cittadino dovrebbe essere approvato a breve per poi entrare nella fase operativa.

Da “Piazza Pulita” al nuovo piano dei rifiuti

Il primo intervento era partito il 25 giugno, quando mezzi di Ecologia Oggi, Castore e Polizia Locale erano stati dispiegati sul territorio per intervenire sulle numerose micro e grandi discariche presenti in diversi quartieri.

Parallelamente erano stati rafforzati i controlli contro gli abbandoni illeciti, con l’impiego del Nucleo Ecologico della Polizia Locale e un aumento delle sanzioni.

A distanza di un mese dall’avvio dell’operazione, Cannizzaro aveva parlato di 226 trasgressori individuati e sanzionati, quattro denunce per il conferimento di rifiuti speciali, due veicoli sequestrati e un arresto. Ad agosto il dato comunicato dal sindaco era salito a circa 300 persone sanzionate in 50 giorni.

Numeri che hanno accompagnato la prima fase, quella emergenziale. Ma già allora il sindaco Cannizzaro aveva chiarito che la pulizia straordinaria non sarebbe stata sufficiente senza una revisione complessiva del servizio.

Adesso il nuovo piano è vicino al passaggio decisivo. “Del problema dei rifiuti continuerò a parlarne perché ci ho messo la faccia, assieme ai dirigenti e alla squadra che mi sostiene e che mi appoggia. Il nuovo piano è in fase di elaborazione, da qui a breve lo presenteremo e inizieremo ad attuarlo”, ha spiegato il sindaco nel corso della trasmissione di RTV “Reggio Politik”.

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Cannizzaro: “La città non è ancora pulita”

Il primo cittadino non nasconde che la situazione attuale sia ancora lontana dall’obiettivo finale. “La città abbiamo iniziato a pulirla, a raccogliere la spazzatura. Quando sono diventato sindaco la città era piena di discariche, grandi discariche e micro discariche. Ora queste non ci sono più, ma la città non è ancora pulita come vorremmo”.

Una valutazione che Cannizzaro accompagna con l’ammissione delle criticità ancora presenti. “Io non sono per nulla contento di com’è in questo momento la città, ma ci vorrà comunque del tempo per entrare a regime. Il piano è in fase di elaborazione, nei prossimi giorni immagino sarà approvato. Poi sarà il momento della fase di operatività”.

Migliaia di nuovi cassonetti e nuove modalità di raccolta

Tra gli interventi annunciati c’è anche il rinnovo delle attrezzature utilizzate per il servizio. L’amministrazione ha avviato le procedure per l’acquisto di nuovi cassonetti, destinati a sostituire quelli ormai deteriorati e a rafforzare la dotazione disponibile in città.

“Abbiamo chiesto l’acquisto di nuove attrezzature. Non solo strumenti per pulire la città, ma anche nuovi metodi di raccolta. Ad esempio nuovi cassonetti, migliaia di nuovi cassonetti che servono alla città perché quelli che ci sono sono fatiscenti”, ha spiegato Cannizzaro.

Per l’acquisto e la consegna delle nuove attrezzature serviranno però i necessari tempi tecnici. Il sindaco ha indicato almeno un mese prima che parte del nuovo sistema possa diventare pienamente operativo.

L’obiettivo dichiarato rimane quello di arrivare a una raccolta più regolare e capillare. “Puliremo la città, entreremo a regime, raccoglieremo la spazzatura strada dopo strada”, ha assicurato il primo cittadino.

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Fototrappole e droni contro l’abbandono dei rifiuti

Il nuovo piano sarà accompagnato anche da un rafforzamento dei controlli. Cannizzaro ha annunciato l’imminente attivazione delle fototrappole nei punti maggiormente interessati dall’abbandono illecito dei rifiuti. A queste dovrebbero aggiungersi accordi con le forze dell’ordine per aumentare la capacità di controllo sul territorio.

Il principio indicato da Palazzo San Giorgio è quello di procedere contemporaneamente sui due binari: migliorare il servizio di raccolta rifiuti e al contempo aumentare i controlli nei confronti di chi continua ad abbandonare rifiuti e ingombranti.

Il primo cittadino continua a chiedere anche la collaborazione dei cittadini e ribadisce la linea dura contro gli abbandoni.

“Era un’abitudine che abbiamo ereditato e che voglio troncare senza se e senza ma. Su questo non si transige. Abbiamo avviato le procedure e ottenuto quasi le autorizzazioni per far volare anche i droni perché ci sarà un monitoraggio costante, perché nel contempo che si pulisce la città noi dobbiamo controllare quei pochi imbecilli che ancora continuano a sporcare, che conferiscono il frigorifero piuttosto che il ferro da stiro o una poltrona in mezzo alla strada come se fosse normale”, ha concluso Cannizzaro.