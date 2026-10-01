Viola, Laganà: ‘Torniamo nel professionismo con grande vigore, organizzati e con una società più solida’

La vittoria all’esordio in campionato e in attesa di quello al PalaCalafiore davanti al pubblico amico, la Viola si è presentata a stampa e tifosi a Palazzo Alvaro. Le dichiarazioni del presidente Laganà: “Torniamo nel professionismo con grande vigore, organizzati e con una società più solida rispetto a quella che io rappresentavo. Affrontare oggi la serie B Nazionale significa avere una struttura come quella che ha la Viola adesso con un gruppo di manager consapevole degli sforzi che servono e consapevole di dover dare un contributo alla città importante. Hanno origini calabresi, grande serietà, innamorati della Viola e puntano al fare il meglio. La squadra è un bel mix di giovani e giocatori di esperienza, tecnica e dinamica con un coach all’altezza. La società si aspetta molto dai tifosi e alla gente di Reggio dico, abbonatevi“.