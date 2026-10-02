Mense scolastiche a Reggio, il csx: ‘Ritardi e variazioni, chiesti chiarimenti immediati’

“Quanto accaduto ieri in alcune scuole cittadine con il servizio di refezione scolastica merita chiarimenti immediati. Abbiamo ricevuto segnalazioni di pasti arrivati dopo le ore 14 e di pietanze diverse da quelle previste dal menu”.

Lo dichiarano i consiglieri comunali di centrosinistra, intervenendo sulle criticità registrate nella giornata di oggi nel servizio mensa, denunciate pubblicamente da tanti genitori e confermate da alcuni dirigenti scolastici.

“I servizi che riguardano i bambini non possono prescindere da puntualità e qualità. Le famiglie devono sapere cosa è accaduto, perché si siano verificati questi ritardi e per quale motivo il pasto servito non corrispondesse a quello programmato”.

Richiesta la Commissione Controllo e Garanzia

Il centrosinistra annuncia quindi l’immediata richiesta di convocazione della Commissione Controllo e Garanzia.

“Chiederemo la presenza dell’assessore competente e del dirigente comunale. Vogliamo risposte precise sui ritardi segnalati, sulle variazioni del menu e, più in generale, sull’organizzazione del servizio. Prima di esprimere giudizi definitivi ascolteremo tutte le parti e verificheremo i fatti, ma quanto accaduto oggi non può essere lasciato senza spiegazioni”.

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“La refezione scolastica riguarda ogni giorno centinaia di bambini e le loro famiglie. Il Comune ha il dovere di verificare che il servizio venga svolto nei tempi e secondo le condizioni previste. È esattamente quello che chiederemo di accertare in Commissione”.