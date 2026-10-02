Mense scolastiche a Reggio, il csx: ‘Ritardi e variazioni, chiesti chiarimenti immediati’
"I servizi che riguardano i bambini non possono prescindere da puntualità e qualità" la nota
02 Ottobre 2026 - 11:47 | Comunicato Stampa
“Quanto accaduto ieri in alcune scuole cittadine con il servizio di refezione scolastica merita chiarimenti immediati. Abbiamo ricevuto segnalazioni di pasti arrivati dopo le ore 14 e di pietanze diverse da quelle previste dal menu”.
Lo dichiarano i consiglieri comunali di centrosinistra, intervenendo sulle criticità registrate nella giornata di oggi nel servizio mensa, denunciate pubblicamente da tanti genitori e confermate da alcuni dirigenti scolastici.
“I servizi che riguardano i bambini non possono prescindere da puntualità e qualità. Le famiglie devono sapere cosa è accaduto, perché si siano verificati questi ritardi e per quale motivo il pasto servito non corrispondesse a quello programmato”.
Richiesta la Commissione Controllo e Garanzia
Il centrosinistra annuncia quindi l’immediata richiesta di convocazione della Commissione Controllo e Garanzia.
“Chiederemo la presenza dell’assessore competente e del dirigente comunale. Vogliamo risposte precise sui ritardi segnalati, sulle variazioni del menu e, più in generale, sull’organizzazione del servizio. Prima di esprimere giudizi definitivi ascolteremo tutte le parti e verificheremo i fatti, ma quanto accaduto oggi non può essere lasciato senza spiegazioni”.
“La refezione scolastica riguarda ogni giorno centinaia di bambini e le loro famiglie. Il Comune ha il dovere di verificare che il servizio venga svolto nei tempi e secondo le condizioni previste. È esattamente quello che chiederemo di accertare in Commissione”.
I consiglieri comunali
Battaglia Domenico
Catalano Francesco
Delfino Demetrio
Malara Marcantonino
Marino Giuseppe
Pazzano Saverio
Quartuccio Filippo
Romeo Carmelo
Versace Carmelo
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