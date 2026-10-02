Reggina-Vibonese: già aperta la prevendita dei biglietti. Modalità e prezzi
Se la squadra amaranto dovesse vincere anche a Trapani...
02 Ottobre 2026 - 13:25 | Comunicato
AS Reggina 1914 comunica che a partire da oggi, venerdì 2 ottobre, è attiva la prevendita riguardante l’acquisto dei tagliandi d’ingresso per assistere alla gara Reggina-Vibonese, in programma domenica 11 ottobre alle ore 15:00 allo stadio “Oreste Granillo” e valevole per la settima giornata di andata del girone I di serie D. L’acquisto sarà possibile fino all’orario del calcio d’inizio.
Prezzi
I bambini fino a sette anni non compiuti accedono gratuitamente, se accompagnati da un adulto munito di valido titolo.
Persone con disabilità con invalidità al 100%: è previsto l’ingresso gratuito, secondo le modalità elencate all’interno del sito ufficiale del club (invalidità 100%, articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992). Per qualsiasi info o chiarimento, inviare una mail al seguente indirizzo: accrediti@reggina1914.it.
MODALITA’ DI ACQUISTO
- Presso lo Store Ufficiale del club, con sede in via Corso Garibaldi 505.
Orari Store Ufficiale
Da venerdì 2 ottobre a sabato 3 ottobre: mattina dalle 10:00 alle 13:00, pomeriggio dalle 16:30 alle 19:30 (domenica 4 ottobre chiuso).
Lunedì 5 ottobre: mattina chiuso, pomeriggio dalle 16:300 alle 19:30.
Da martedì 6 ottobre a sabato 10 ottobre: mattina dalle 10:00 alle 13:00, pomeriggio dalle 16:30 alle 19:30.
Domenica 11 ottobre: mattina dalle 10:00 alle 13:00.
- Online sul portale Vivaticket e presso i punti vendita Vivaticket abilitati. Riguardo questi ultimi, segnaliamo BCenters, con sede in via Sbarre Centrali 268(da lunedì al sabato orario continuato dalle ore 9:00 alle ore 19:30, domenica dalle 9:00 alle 13:00).
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