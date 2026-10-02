City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Reggina-Vibonese: già aperta la prevendita dei biglietti. Modalità e prezzi

Se la squadra amaranto dovesse vincere anche a Trapani...

02 Ottobre 2026 - 13:25 | Comunicato

reggina messina curva sud

AS Reggina 1914 comunica che a partire da oggi, venerdì 2 ottobre, è attiva la prevendita riguardante l’acquisto dei tagliandi d’ingresso per assistere alla gara Reggina-Vibonese, in programma domenica 11 ottobre alle ore 15:00 allo stadio “Oreste Granillo” e valevole per la settima giornata di andata del girone I di serie D. L’acquisto sarà possibile fino all’orario del calcio d’inizio.

Prezzi

Prezzi Reggina Vibonese

I bambini fino a sette anni non compiuti accedono gratuitamente, se accompagnati da un adulto munito di valido titolo.
Persone con disabilità con invalidità al 100%: è previsto l’ingresso gratuito, secondo le modalità elencate all’interno del sito ufficiale del club (invalidità 100%, articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992). Per qualsiasi info o chiarimento, inviare una mail al seguente indirizzo: accrediti@reggina1914.it.

MODALITA’ DI ACQUISTO

  • Presso lo Store Ufficiale del club, con sede in via Corso Garibaldi 505.
    Orari Store Ufficiale
    Da venerdì 2 ottobre a sabato 3 ottobre: mattina dalle 10:00 alle 13:00, pomeriggio dalle 16:30 alle 19:30 (domenica 4 ottobre chiuso).
    Lunedì 5 ottobre: mattina chiuso, pomeriggio dalle 16:300 alle 19:30.
    Da martedì 6 ottobre a sabato 10 ottobre: mattina dalle 10:00 alle 13:00, pomeriggio dalle 16:30 alle 19:30.
    Domenica 11 ottobre: mattina dalle 10:00 alle 13:00.
  • Online sul portale Vivaticket e presso i punti vendita Vivaticket abilitati. Riguardo questi ultimi, segnaliamo BCenters, con sede in via Sbarre Centrali 268(da lunedì al sabato orario continuato dalle ore 9:00 alle ore 19:30, domenica dalle 9:00 alle 13:00).

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

RegginaReggio Calabria Calcio
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?