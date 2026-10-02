Reggina-Vibonese: già aperta la prevendita dei biglietti. Modalità e prezzi

AS Reggina 1914 comunica che a partire da oggi, venerdì 2 ottobre, è attiva la prevendita riguardante l’acquisto dei tagliandi d’ingresso per assistere alla gara Reggina-Vibonese, in programma domenica 11 ottobre alle ore 15:00 allo stadio “Oreste Granillo” e valevole per la settima giornata di andata del girone I di serie D. L’acquisto sarà possibile fino all’orario del calcio d’inizio.

Prezzi

I bambini fino a sette anni non compiuti accedono gratuitamente, se accompagnati da un adulto munito di valido titolo.

Persone con disabilità con invalidità al 100%: è previsto l’ingresso gratuito, secondo le modalità elencate all’interno del sito ufficiale del club (invalidità 100%, articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992). Per qualsiasi info o chiarimento, inviare una mail al seguente indirizzo: accrediti@reggina1914.it.

MODALITA’ DI ACQUISTO