Calabria, Cirillo convoca una nuova seduta del Consiglio regionale: 7 punti all’ordine del giorno

Bilanci e rendiconti, strutture ricettive, soccorritori e terapia del sorriso tra i provvedimenti che saranno esaminati a Palazzo Campanella

Il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, ha convocato l’Assemblea legislativa per lunedì 5 ottobre alle 14, nell’aula “Francesco Fortugno” di Palazzo Campanella.

Sette i punti all’ordine del giorno. In apertura l’Aula esaminerà il Bilancio consolidato 2025 del Gruppo di Amministrazione Pubblica del Consiglio regionale, su iniziativa dell’Ufficio di Presidenza.

Rendiconto regionale e assestamento di bilancio

Seguiranno il Rendiconto 2025 dell’Ente per i Parchi Marini Regionali, il Rendiconto generale della Regione relativo all’esercizio finanziario 2025 e l’Assestamento del bilancio di previsione 2026-2028. All’esame anche le modifiche alla normativa regionale sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere.

Tra i provvedimenti all’esame dell’Aula figurano anche due proposte di legge che intervengono nell’ambito sanitario e socioassistenziale e che vedono tra i proponenti il presidente Cirillo. La prima riguarda la valorizzazione della certificazione delle competenze per le attività del soccorritore e dell’autista soccorritore, attraverso modifiche alla legge regionale 23/2025.

La proposta sulla terapia del sorriso

La seconda, presentata dallo stesso Cirillo e sottoscritta anche dai consiglieri Angelo Brutto, Rosellina Madeo, Filomena Greco, Daniela Iiriti e Antonio De Caprio, promuove la terapia del sorriso per l’umanizzazione delle cure nelle strutture sanitarie e socioassistenziali della Calabria.

Qui per ulteriori approfondimenti sull’ordine del giorno:

Ordine del giorno della seduta del 5 ottobre 2026