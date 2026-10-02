Calcio a 5: ‘per sempre Futura’, saluta Andrea Falcone. La motivazione

La Cadi Antincendi Futura comunica che il proprio calcettista Andrea Falcone, già convocato in nazionale maggiore nella passata stagione, colonna della prima squadra, dopo un lungo percorso tutto in giallo-blu,capitano storicamente delle selezioni giovanili, saluta per ragioni strettamente lavorative e si accorda con il Vigevano, team militante in Serie C1.

Non possiamo non farvi leggere il suo post, che palesa l’amore, la passione e l’attaccamento alla maglia da parte del nostro “Falco”.

Ti aspettiamo presto, quando sarà il momento giusto. Futura per sempre.

“Iniziò tutto 7 anni fa. Odiavo il calcio a 5-scrive Falcone, ma grazie a questa società ho iniziato a innamorarmi di questo sport anno dopo anno. Non è facile racchiudere ciò che è stato, perché questi colori li devi vivere. Sono stati anni bellissimi dove nel mezzo ci sono state vittorie e sconfitte, ma quel che conta è che il viaggio è stato qualcosa di indescrivibile. Gli allenamenti, la fatica, i chilometri per l’Italia, “l’agonia” della sirena negli ultimi secondi sono stati un privilegio, fatti con le persone giuste. Se chiudo gli occhi vedo tutti i nostri volti, i weekend passati a lottare su ogni pallone e le grigliate dove eravamo semplicemente noi. Ho avuto la fortuna di aver incontrato persone straordinarie, degli sconosciuti diventati faro, una vera e propria famiglia. Lasciare tutto questo fa male, ma la gratitudine supera ogni cosa. Convinto che sia solo un arrivederci. Per sempre, Avanti Futura. Il vostro Falco”.