City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Disabilità e inclusione in Calabria, Asp Cosenza istituisce garante aziendale e disability manager

Due nuove figure per rendere i servizi più accessibili

02 Ottobre 2026 - 10:21 | di Redazione

Disabilità e inclusione in Calabria, Asp Cosenza istituisce garante aziendale e disability manager

Con l’approvazione del nuovo regolamento aziendale l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza compie un ulteriore passo sul fronte della disabilità e dell’inclusione, dotandosi di due presidi: il garante aziendale e il disability manager.

“Il garante aziendale – viene spiegato in una nota – opererà quale organo indipendente con funzioni di ascolto e vigilanza, rappresentando un punto di riferimento per la tutela dei diritti delle persone con disabilità e per una piena ed effettiva fruizione dei servizi”.

Il ruolo del disability manager

“Il disability manager -prosegue la nota – avrà invece una funzione tecnico-gestionale specificamente dedicata all’accessibilità universale, all’individuazione e al superamento delle barriere e al rafforzamento dell’integrazione sociosanitaria. L’istituzione delle due figure si inserisce nel percorso avviato dalla più recente normativa in materia di disabilità e non autosufficienza, con particolare riferimento ai progetti di vita, ponendo al centro la persona, i suoi bisogni e il diritto a una presa in carico sempre più integrata”.

Leggi anche

L’obiettivo dell’Asp di Cosenza

“L’obiettivo dell’Asp di Cosenza – conclude la nota – è tradurre i principi dell’inclusione in strumenti concreti, capaci di incidere sull’organizzazione e sull’accessibilità dei servizi e di offrire risposte sempre più adeguate alle esigenze dei cittadini e dei territori. Un intervento che rafforza il percorso verso una sanità più vicina alle persone, attenta alle fragilità e realmente accessibile a tutti. Il provvedimento e il relativo regolamento sono consultabili sull’Albo pretorio dell’Asp di Cosenza”.

Fonte ansa.it

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Azienda Sanitaria ProvincialeCosenza Sanità
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?