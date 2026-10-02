Disabilità e inclusione in Calabria, Asp Cosenza istituisce garante aziendale e disability manager

Con l’approvazione del nuovo regolamento aziendale l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza compie un ulteriore passo sul fronte della disabilità e dell’inclusione, dotandosi di due presidi: il garante aziendale e il disability manager.

“Il disability manager -prosegue la nota – avrà invece una funzione tecnico-gestionale specificamente dedicata all’accessibilità universale, all’individuazione e al superamento delle barriere e al rafforzamento dell’integrazione sociosanitaria. L’istituzione delle due figure si inserisce nel percorso avviato dalla più recente normativa in materia di disabilità e non autosufficienza, con particolare riferimento ai progetti di vita, ponendo al centro la persona, i suoi bisogni e il diritto a una presa in carico sempre più integrata”.

“L’obiettivo dell’Asp di Cosenza – conclude la nota – è tradurre i principi dell’inclusione in strumenti concreti, capaci di incidere sull’organizzazione e sull’accessibilità dei servizi e di offrire risposte sempre più adeguate alle esigenze dei cittadini e dei territori. Un intervento che rafforza il percorso verso una sanità più vicina alle persone, attenta alle fragilità e realmente accessibile a tutti. Il provvedimento e il relativo regolamento sono consultabili sull’Albo pretorio dell’Asp di Cosenza”.