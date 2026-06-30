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“Europa a casa”, Princi: ‘Pubblicato il report di giugno’

"L'obiettivo è rendere i finanziamenti europei sempre più accessibili, affinché nessuna occasione di crescita, innovazione e sviluppo venga persa per mancanza di informazioni", le parole di Princi

30 Giugno 2026 - 15:27 | Comunicato Stampa

Foto On Giusi Princi

È stato pubblicato il report di giugno di “Europa a casa”, il servizio promosso dall’eurodeputata Giusi Princi con l’obiettivo di far conoscere al meglio le opportunità europee di finanziamento, rendendole accessibili a tutti.

Pubblicato sulla piattaforma web www.europaacasa.eu, il documento raccoglie bandi diretti e indiretti finanziati dall’Unione europea e dedicati a giovani, agricoltori, imprese, enti locali, artisti, associazioni, ordini professionali, scuole, università e cittadini.

In particolare, il report di questo mese raccoglie, tra l’altro, importanti e concrete opportunità per piccole e medie imprese calabresi nel settore agroalimentare, finanziamenti per gemellaggi tra città europee e bandi che sostengono progetti di formazione e inclusione digitale.

“Il servizio Europa a casa – spiega l’On. Giusi Princi – continua a mettere a disposizione di cittadini, imprese, enti e associazioni uno strumento concreto per orientarsi tra le opportunità offerte dall’Unione europea. L’obiettivo è rendere i finanziamenti europei sempre più accessibili, affinché nessuna occasione di crescita, innovazione e sviluppo venga persa per mancanza di informazioni.

Le opportunità raccolte nel report – aggiunge l’europarlamentare calabrese – rappresentano un’importante leva per rafforzare il tessuto economico e sociale dei nostri territori, favorendo uno sviluppo sempre più inclusivo, competitivo e innovativo grazie alle risorse rese disponibili dall’Unione europea”.

Il servizio “Europa a casa” prevede anche azioni di facilitazione, accompagnamento e orientamento per chi necessita di chiarimenti: tutti gli interessati possono formulare quesiti inerenti a bandi attivi o richiedere ulteriori informazioni utilizzando l’indirizzo e-mail dedicato (giusiprinci@europaacasa.eu) o inviando un messaggio al numero Whatsapp (+39 376 262 8177). Tramite esperti in europrogettazione vengono garantite risposte approfondite personalizzate alle esigenze di ciascuno.

Il report, oltre a essere pubblicato sul sito ufficiale, è condiviso sulle pagine social dell’eurodeputata Giusi Princi (Instagram @giusi.princi; Facebook @Giusi Princi; X @giusi_princi) che richiameranno gli avvisi più significativi.

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Giusy PrinciCalabria Politica
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