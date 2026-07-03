Reggio, lieto fine per mamma Rosanna: il piccolo Gabriele è tornato a casa – FOTO

Decisivo l'intervento di Sanità Attiva e dell'ex Garante Stanganelli. Il tribunale ha disposto il rientro a casa di Gabriele e un biennio di coaffido al Servizio sociale

Come nelle migliori favole, si arricchisce di un “ulteriore” lieto fine la travagliata storia del piccolo Gabriele, un bambino di dieci anni affetto da disturbo dello spettro autistico. Su disposizione del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, il minore era stato precedentemente inserito in una casa famiglia per via di criticità legate alla precarietà economica e abitativa della madre e alla gestione del suo articolato percorso di cura.

Nel novembre 2023 il Tribunale aveva infatti disposto l’inserimento in una struttura socio-sanitaria, demandando ai Servizi sociali i programmi di sostegno alla genitorialità. Tale disposizione aveva trovato attuazione nel gennaio 2024, ma la prima struttura della provincia si era rivelata non idonea a preservare il rapporto madre-figlio, a seguito dell’intervento della già Garante regionale della Salute, Anna Maria Stanganelli. Nel febbraio dello stesso anno, il bambino era stato prontamente trasferito presso il Gruppo Appartamento “Kalos Irtate” di Reggio Calabria, dove ha raggiunto una condizione di benessere psico-fisico.

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Il rientro a casa e il superamento delle difficoltà

Dopo l’individuazione di un alloggio a canone agevolato ubicato a Reggio Calabria, nella frazione Croce Valanidi, reperito grazie all’associazione Sanità Attiva APS, il Tribunale per i minorenni – riunitosi in Camera di consiglio con il giudice relatore Paolo Ramondino – ha autorizzato il rientro del minore presso l’abitazione materna.

La madre, Rosanna, aveva manifestato la volontà di trasferire la residenza a Reggio Calabria per seguire il figlio, ma aveva inizialmente incontrato la reticenza di alcuni privati cittadini. Questi ultimi avevano negato la possibilità di affittare un alloggio per via della mancanza di un lavoro stabile e per la condizione di disabilità del bambino. Decisivo è stato l’intervento di Sanità Attiva che, attraverso un’agenzia immobiliare reggina, ha individuato un bilocale arredato a canone agevolato di cui la donna ha preso possesso a fine maggio.

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Le disposizioni del Tribunale e la rete di solidarietà

Nei giorni scorsi il Tribunale, ritenuto che la madre abbia raggiunto una sistemazione idonea, ha disposto il rientro in pianta stabile di Gabriele presso l’abitazione materna, in stretta collaborazione con la Kalos Irtate. Il decreto dispone per un biennio il coaffido al Servizio sociale competente con compiti di assistenza e vigilanza, confermando come curatore speciale del minore l’avvocato Maria Calogero.

Per supportare concretamente il nucleo familiare, l’associazione si è fatta promotrice di un’iniziativa di solidarietà a favore della donna e del suo bambino: