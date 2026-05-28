Reggio, Stanganelli: ‘Consegnata l’abitazione a mamma Rosanna e Gabriele’

Un traguardo di solidarietà e inclusione sociale è stato raggiunto a Reggio Calabria grazie all’intervento di Annamaria Stanganelli, già Garante regionale per la salute, e dell’associazione Sanità Attiva. Di seguito il post sui canali social della Stanganelli:

“Oggi è un giorno di festa, non soltanto perché mio figlio Santino compie 7 anni, ma perché un altro bambino a pochi passi da noi sta festeggiando assieme alla sua mamma. Si tratta di Gabriele, che vedete assieme a me nella foto, che oggi celebra un traguardo importante: la consegna dell’abitazione che consentirà a mamma Rosanna di poter vivere finalmente accanto a lui. L’avevamo promesso quindici giorni fa e oggi finalmente il lieto fine. Ringrazio l’Agenzia Immobiliare Berna e la Berna Costruzioni, per avere consentito che in brevissimo tempo mamma Rosanna, potesse ottenere questo splendido bilocale, un alloggio di edilizia sociale sito in località Croce Valanidi, a Reggio Calabria”.

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“Sanità Attiva – prosegue la Stanganelli – si è impegnata a supportare mamma Rosanna per le prime diciotto mensilità, provvedendo già al pagamento della caparra, della prima mensilità e della cauzione. Adesso è fondamentale continuare a sostenerla, attraverso la raccolta fondi attivata nei giorni scorsi da Sanità Attiva e accessibile al seguente LINK“.