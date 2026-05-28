Reggio, Stanganelli: ‘Consegnata l’abitazione a mamma Rosanna e Gabriele’
L'associazione Sanità Attiva copre 18 mesi di affitto per un alloggio a Croce Valanidi e lancia una raccolta fondi online per sostenere Gabriele
28 Maggio 2026 - 09:02 | di Redazione
Un traguardo di solidarietà e inclusione sociale è stato raggiunto a Reggio Calabria grazie all’intervento di Annamaria Stanganelli, già Garante regionale per la salute, e dell’associazione Sanità Attiva. Di seguito il post sui canali social della Stanganelli:
“Oggi è un giorno di festa, non soltanto perché mio figlio Santino compie 7 anni, ma perché un altro bambino a pochi passi da noi sta festeggiando assieme alla sua mamma. Si tratta di Gabriele, che vedete assieme a me nella foto, che oggi celebra un traguardo importante: la consegna dell’abitazione che consentirà a mamma Rosanna di poter vivere finalmente accanto a lui. L’avevamo promesso quindici giorni fa e oggi finalmente il lieto fine. Ringrazio l’Agenzia Immobiliare Berna e la Berna Costruzioni, per avere consentito che in brevissimo tempo mamma Rosanna, potesse ottenere questo splendido bilocale, un alloggio di edilizia sociale sito in località Croce Valanidi, a Reggio Calabria”.
“Sanità Attiva – prosegue la Stanganelli – si è impegnata a supportare mamma Rosanna per le prime diciotto mensilità, provvedendo già al pagamento della caparra, della prima mensilità e della cauzione. Adesso è fondamentale continuare a sostenerla, attraverso la raccolta fondi attivata nei giorni scorsi da Sanità Attiva e accessibile al seguente LINK“.
“Un piccolo aiuto – conclude – può fare la differenza, affinché Rosanna possa finalmente vivere in modo definitivo insieme al proprio bambino, che questa sera, guardando in lontananza una partita di calcetto, sogna di varcare il campetto vicino casa e, proprio come il mio piccolo Santino, segnare il suo più bel rigore”.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie