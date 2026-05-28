Calcio: fallimento Ternana, la FIGC revoca l’affiliazione. Il comunicato

Il comunicato della FIGC:

“Il presidente federale preso atto della dichiarazioni di liquidazione generale della Ternana calcio, pronunciata dal tribunale di Terni e visti gli articoli 16 e 110 delle NOIF, delibera di revocare l’affiliazione della Ternana Calcio S.r.l e la decadenza del tesseramento dei calciatori del club“.

Il settore giovanile

Il Settore Giovanile e Scolastico ha ufficialmente annullato i quarti di finale scudetto che avrebbero dovuto giocare l’Under 17 e l’Under 15 rossoverde. Sorrento e il Perugia accedono direttamente e d’ufficio alle semifinali nazionali.