Calcio: fallimento Ternana, la FIGC revoca l’affiliazione. Il comunicato
Beffa incredibile per il settore giovanile, con le squadre impegnate nei play off scudetto
28 Maggio 2026 - 09:51 | Redazione
Il comunicato della FIGC:
“Il presidente federale preso atto della dichiarazioni di liquidazione generale della Ternana calcio, pronunciata dal tribunale di Terni e visti gli articoli 16 e 110 delle NOIF, delibera di revocare l’affiliazione della Ternana Calcio S.r.l e la decadenza del tesseramento dei calciatori del club“.
Il settore giovanile
Il Settore Giovanile e Scolastico ha ufficialmente annullato i quarti di finale scudetto che avrebbero dovuto giocare l’Under 17 e l’Under 15 rossoverde. Sorrento e il Perugia accedono direttamente e d’ufficio alle semifinali nazionali.
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