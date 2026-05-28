Elezioni, Calenda su Cannizzaro: ‘Non conoscevo il soggetto. E’ imbarazzante’

Le parole del leader di Azione (centrodestra): "Ha fatto una roba da Cetto La Qualunque... Ma forse non capisco niente io perchè ha preso il 65% dei voti. Francamente mi sento cretino io..."

Che cosa cambia dopo il voto a Venezia e a Reggio Calabria?

E’ la domanda che si pone ‘Realpolitik‘ che, nel corso della puntata di ieri, trasmessa su Rete4 e condotta dal giornalista calabrese Tommaso Labate, analizza il voto nelle due importanti città.

E in studio viene domandato a Calenda:

“Ma lei i candidati li conosce?”.

Il leader di ‘Azione’ risponde così:

“Alcuni si. Sul territorio decidono i partiti. L’unico vincolo è quello di non appoggiare estremisti di sinistra o estremisti di destra. Il candidato di Reggio Calabria? Questo signore (riferendosi a Cannizzaro) che io non conoscevo veniva da Forza Italia. Ha fatto una roba che sembrava Cetto La Qualunque…penso che sia una cosa sconveniente. Ma forse non capisco niente io perchè ha preso il 65% dei voti. Francamente mi sento cretino io, non Ciccio Cannizzaro“.

Carlo Calenda fa mea culpa. Il leader di Azione su X, rispondendo ad alcuni utenti, ammette poi di aver commesso un errore politico nella gestione delle elezioni amministrative a Reggio Calabria, dove Azione — con il proprio simbolo — ha scelto di schierarsi al fianco del candidato del centrodestra e deputato di Forza Italia.

La polemica prosegue su X da un commento critico di un utente che sottolinea come Azione faccia parte della maggioranza che sostiene “quella specie di Cetto Laqualunque a Reggio Calabria”, cioè Cannizzaro. “Sono perfettamente d’accordo. Ho fatto l’errore di lasciar decidere ai territori senza conoscere il soggetto in questione. Purtroppo”, ammette Calenda.

Anche un altro utente pone lo stesso problema. E nuovamente il segretario di Azione ammette lo sbaglio: