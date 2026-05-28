Reggina-Rizzetta: su Gazzetta del Sud si ipotizzano le cifre dell’operazione

Su Gazzetta del Sud si continua a parlare di Reggina e soprattutto di Rizzetta. Trattativa in corso e palla che passa al patron Ballarino per la decisione finale. Il patron amaranto non rilascia dichiarazioni ufficiali da tempo, magari lo farà a breve.

Così su Gazzetta del Sud:

“Si lavora intensamente chiudere la trattativa, vincolata da un patto di riservatezza. Nelle ultime ore sarebbe stata aumentata l’offerta per l’acquisizione del club. Il gruppo italo-americano, rappresentato da Matt Rizzetta, continua a fare sul serio. La prima proposta sarebbe stata rifiutata e il patron del Campobasso, lo ribadiamo, avrebbe rilanciato mettendo sostanzialmente Ballarino con le spalle al muro. Il dialogo tra le parti prosegue e filtra un certo ottimismo per la buona riuscita dell’operazione. Fumata bianca vicina? Dipenderà dalla volontà dell’azionista di maggioranza della Reggina, che pretende garanzie economiche.

Siamo arrivati nella fase decisiva, quella del dentro o fuori. Le sensazioni, al momento, sembrano essere positive. Da due giorni, inoltre, è emerso un ulteriore elemento: il gruppo squadra ha sospeso gli allenamenti.

Un dettaglio che potrebbe indicare come l’esperienza dell’attuale proprietà sia ormai giunta alle battute conclusive. Nel weekend è attesa la risposta definitiva di Ballarino. Gli investitori a stelle e strisce sembrerebbero disposti ad aspettare al massimo fino a domenica. I tifosi rimangono speranzosi in vista di possibili sviluppi. Reggio ha necessità di svoltare. Ballarino, ormai contestato dalla piazza, non avrebbe altra scelta. E comunque vadano le interlocuzioni con il gruppo Rizzetta, il professore catanese sembra destinato a lasciare la società. L’ambiente non lo vuole più.

La Curva Sud ha promesso che, fino a quando resterà questa dirigenza, non si recherà più allo stadio. Parlando di numeri, si starebbe ragionando su una cifra ritoccata verso l’alto.

L’operazione potrebbe chiudersi intorno a 1,2 milioni di euro (più gli eventuali debiti che ammonterebbero a circa 700mila euro). Il progetto di Rizzetta è ambizioso e non si limiterebbe alla sola vittoria del campionato di Serie D. L’americano, secondo quanto trapela da ambienti vicini, avrebbe confidato di non vedere l’ora di sbarcare a Reggio Calabria. L’obiettivo sarebbe il ritorno in Serie B nell’arco di due stagioni. A tal fine, avrebbe già avviato i primi contatti con Domenico Fracchiolla, Direttore sportivo della Reggiana, con un contratto in scadenza il 30 giugno. Quest’ultimo potrebbe portare con sé anche Angelo Maiolo, originario di Locri, che sembrerebbe destinato a ricoprire il ruolo di club manager.

Rizzetta avrebbe intenzione di imprimere una nuova vitalità al club, intervenendo in prima persona anche per il restyling del centro sportivo di Sant’Agata. Il fondo americano, già proprietario del Napoli Basket, confermerebbe così la propria solidità economica.

In questo scenario, diventa fondamentale anche la presenza del nuovo sindaco Ciccio Cannizzaro.

Ma attenzione anche alla cordata locale che aveva già palesato interesse nelle scorse settimane e sarebbe pronta a tornare alla carica: dovrebbe pareggiare l’annunciata offerta di Rizzetta”.