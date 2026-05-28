Elezioni a Reggio, le 10 donne più votate: è Curatola la regina delle comunali

Lo scrutinio delle elezioni comunali di Reggio Calabria (quando mancano ormai solo 4 sezioni alla chiusura definitiva, con 192 sezioni completate su 196) consegna un dato ‘rosa’ relativo ai numeri importanti che le donne hanno ottenuto alle ultime elezioni.

Le candidate reggine hanno dimostrato un’ottima capacità di radicare il proprio consenso sul territorio, superando spesso i colleghi di lista.

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Il primato assoluto di Luisa Curatola

La regina indiscussa è Filomena Marialuisa Curatola, detta Luisa, candidata nelle file di Reggio Futura. Con ben 1.436 voti incassati, Curatola si piazza in cima alla classifica delle donne più votate della città. Un exploit straordinario che dimostra un legame fortissimo con l’elettorato.

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Fratelli d’Italia e Reggio Futura trainano la top 5

Subito dietro, a conferma del forte vento di centrodestra che ha caratterizzato il voto locale, si posiziona Serena Antonia Mangano (Fratelli d’Italia), che sfonda il muro delle mille preferenze fermandosi a quota 1.282 voti.

Il podio ideale viene completato ancora da Reggio Futura con Filomena “Mena” Iatì, figura già nota nel panorama politico cittadino, che raccoglie 1.107 preferenze.

Di seguito la top 5 delle candidate più votate in città:

Posizione Candidata Lista di appartenenza Voti Totali (192 sez. su 196) 1° Filomena Marialuisa Curatola Reggio Futura 1436 2° Serena Antonia Mangano Fratelli d’Italia 1282 3° Filomena Iatì Reggio Futura 1107 4° Manuela Iatì Cannizzaro Sindaco 934 5° Daniela De Blasio Fratelli d’Italia 894

Un voto che pesa sugli equilibri futuri

Anche sotto il podio i distacchi sono minimi, con Manuela Iatì (lista Cannizzaro Sindaco) a 934 voti e Daniela De Blasio (Fratelli d’Italia) a quota 894. Da segnalare anche l’ottima performance nelle file del centrosinistra di Lucia Anita Nucera (Partito Democratico), che ha sfiorato la top 5 con 772 preferenze.

Il “peso specifico” in termini di voti reali si tradurrà inevitabilmente in un forte potere contrattuale nella composizione del prossimo Consiglio Comunale e della futura giunta. Chiunque guiderà Palazzo San Giorgio non potrà non tenere conto di questo exploit: a Reggio Calabria le donne non sono più solo quote rosa di rappresentanza, ma leader capaci di spostare migliaia di consensi.