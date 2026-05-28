Reggio, il Liceo Campanella conquista il primo posto al concorso nazionale ‘Liceo 5.0’

Il riconoscimento è stato assegnato al progetto “Liceo Classico 5.0 – l’Umanesimo aumentato”, sviluppato dagli studenti Miryam Fatima Pontillo, Giuseppe D’Agostino e Christian Morabito della classe 4 G

Il Liceo Classico “Tommaso Campanella” si è classificato al primo posto al concorso nazionale di Hackathon e Public Speaking “Liceo 5.0 – Le opportunità della cultura classica nella società contemporanea”, promosso dal Liceo Ginnasio Statale “Eugenio Montale” di Roma, Scuola Polo Nazionale designata dal Ministero per il rinnovamento del curricolo del Liceo Classico.

Il riconoscimento è stato assegnato al progetto “Liceo Classico 5.0 – l’Umanesimo aumentato”, sviluppato dagli studenti Miryam Fatima Pontillo, Giuseppe D’Agostino e Christian Morabito della classe 4 G, coordinati dalla Prof.ssa Maria Caterina Lo Giudice, docente di materie letterarie.

Cultura classica, digitale e intelligenza artificiale

Durante lo speech è stato proposto un modello innovativo di Liceo classico capace di integrare cultura umanistica, didattica digitale e intelligenza artificiale, valorizzando il pensiero critico e le competenze argomentative tipiche della formazione classica attraverso gli strumenti contemporanei quali:

podcast e public speaking come metodologie di apprendimento attivo;

comunicazione culturale digitale attraverso i canali social;

chatbot educativi interdisciplinari;

strumenti di personalizzazione dello studio orientati all’inclusione.

Particolare interesse ha suscitato la modalità “Autore Vivo”, un sistema basato sull’intelligenza artificiale che consente agli studenti di dialogare con Dante Alighieri attraverso modelli costruiti sul linguaggio, sullo stile e sul pensiero del sommo poeta.

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Da questa sperimentazione è nato anche “Virgilio”, tutor digitale interdisciplinare progettato per accompagnare gli studenti nello studio delle discipline umanistiche, favorendo collegamenti tra le materie, approfondimenti personalizzati e modalità di apprendimento inclusive. Il sistema consente infatti di adattare spiegazioni e contenuti alle esigenze dei singoli studenti, rendendo la cultura classica più accessibile e partecipata.

Comunicazione culturale e contenuti digitali

Il progetto valorizza inoltre le attività di comunicazione culturale già sviluppate all’interno dell’Istituto attraverso il canale Instagram del Liceo, che propone format divulgativi e “pillole di cultura”, e il giornale d’istituto “Classico ma non troppo”, che realizza podcast e contenuti pubblicati anche sulla piattaforma Spotify.

L’esperienza ha evidenziato come le nuove tecnologie possano essere integrate nella didattica in modo etico e consapevole, potenziando processi di analisi, rielaborazione critica e partecipazione attiva degli studenti. Nel corso della manifestazione, il gruppo di lavoro ha avuto occasione di confrontarsi con esperti del settore dell’innovazione e della comunicazione digitale.

Un ringraziamento particolare va al Prof. Alessandro Albanese, coordinatore del Dipartimento di Lettere, per il confronto scientifico e metodologico offerto durante le attività del concorso e all’Avv. Riccardo Tripepi, presidente di TGWebAI, per i contributi relativi all’applicazione dell’intelligenza artificiale nei contesti educativi.

Un ulteriore ringraziamento va alla Dirigente Scolastica del Liceo Campanella, Avv. Lucia Zavettieri, per il sostegno istituzionale e la fiducia accordata a un percorso orientato all’innovazione didattica e alla valorizzazione della cultura classica nella contemporaneità.

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Il risultato del Liceo Campanella

Il risultato ottenuto rappresenta un importante riconoscimento per il Liceo Campanella e conferma come il liceo classico possa oggi dialogare efficacemente con le trasformazioni tecnologiche e culturali della società contemporanea, mantenendo centrale il valore della formazione umanistica.

Il Liceo Classico “Tommaso Campanella” si è classificato al primo posto ex aequo insieme con il Liceo Classico “Rinaldo Corso” di Correggio.